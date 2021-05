Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu, İsmail Kartal'dan sonra Fenerbahçe'de ilk 4 iç saha maçını kazanan ilk teknik adam oldu.

Süper Lig'in 39. haftasında Fenerbahçe evinde BB Erzurumspor ile karşı karşıya geldi. Ülker Stadı'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe ilk 15 dakikada bulduğu gollerle 3-1 kazandı ve Beşiktaş'ı takibini sürdürdü.Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller, 6. dakikada penaltıdan Sosa, 12. dakikada Valencia ve 14. dakikada Pelkas'tan geldi. BB Erzurumspor'un tek sayısını ise 81. dakikada Özgür Sert kaydetti. Süper Lig kariyerinde ilk maçına çıkan 20 yaşındaki Özgür, ilk maçında gol sevinci yaşamayı başardı.Bu sonucun ardından son 4 maçta 3. galibiyetini alan Fenerbahçe, 76 puana yükseldi ve Beşiktaş'ın 5 puan gerisinde 2. sırada yer aldı. Kümede kalma mücadelesindeki BB Erzurumspor ise üst üste 2. yenilgisini aldı ve 37 puanla 19. sırada kaldı.Süper Lig'in 40. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacakken, BB Erzurumspor evinde Kasımpaşa'yı konuk edecek.(81) Beşiktaş(76) Fenerbahçe(75) GalatasarayGalatasaray (D)KaragümrükGöztepe (D)Ankaragücü (D)SivassporKayserispor (D)BeşiktaşDenizlispor (D)Yeni MalatyasporFenerbahçe'de futbol A takım direktörü Emre Belözoğlu, ligde son oynadıkları Aytemiz Alanyaspor mücadelesinin 11'ine göre Erzurumspor karşısında zorunlu 2 değişiklik yaptı.Genç teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada hafif sakatlığı bulunan Serdar Aziz ile cezalı Gökhan Gönül'ü kadroya almazken, bu isimlerin yerine Marcel Tisserand ve İrfan Can Kahveci ilk 11'e dahil oldu.Emre Belözoğlu, Erzurumspor karşısında kalede Harun Tekin'i görevlendirirken, savunma dörtlüsü Ozan Tufan, Marcel Tisserand, Attila Szalai ve Caner Erkin'den oluştu. Orta sahada yine Jose Sosa görev alırken, sağda İrfan Can Kahveci solda ise Dimitris Pelkas forma giydi. Orta ikilide Mert Hakan Yandaş ile Mesut Özil görevlendirilirken, Enner Valencia ileride gol aradı.Fenerbahçe'de Ertuğrul Çetin, Mauricio Lemos, Papiss Cisse, Mbwana Samatta, Ferdi Kadıoğlu, Luiz Gustavo, Bright Osayi-Samuel, Mame Thiam, Sinan Gümüş ve Filip Novak ise yedek bekledi.Fenerbahçe'nin deneyimli stoperi Serdar Aziz, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının kadrosundan çıkarıldı.Ligde son zamanlarda istikrarlı bir grafik çizen Serdar'ın yaşadığı hafif sakatlık sebebiyle ağrısının bulunduğu ve dinlendirildiği öğrenildi.Fenerbahçe'nin Kongolu savunmacısı Marcel Tisserand, ligde 10 maç aranın ardından 11'e döndü.28 yaşındaki Tisserand, Serdar Aziz'in yaşadığı hafif sakatlıkla kadrodan çıkarılmasının ardından futbol A takım direktörü Emre Belözoğlu tarafından 11'de görevlendirildi.Tisserand, son olarak ligin 28. haftasında 4 Martta Fraport-TAV Antalyaspor karşısında ilk 11'de oynamıştı.Fenerbahçe'nin milli orta sahası Ozan Tufan, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında maça sağ bekte başladı.Nazım Sangare'nin sakatlığı ve Gökhan Gönül'ün cezası sebebiyle sağ bekte oluşan boşluk sebebiyle Emre Belözoğlu bu bölgede Ozan Tufan'ı görevlendirdi.Ozan, kariyerinde bazı maçlarda sağ bekte forma giymişti.Fenerbahçe, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında 6 oyuncusundan yararlanamadı.Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Serdar Aziz, Altay Bayındır, Nazım Sangare, Sadık Çiftpınar ve Diego Perotti ile kırmızı kart cezalısı Gökhan Gönül, kadroda yer almadı.Müsabakanın ilk dakikasında Mert Hakan Yandaş'ın savunma arkasına pasına hareketlenen Valencia'nın kaleciyle karşı karşıya durumda aşırtma vuruşunda Szumski son anda meşin yuvarlağa müdahale etti. Atağın devamında Erzurumspor savunması topu uzaklaştırdı.Fenerbahçe, 5. dakikada penaltı kazandı. Müsabakanın ilk dakikasında ceza sahası içinde yaşanan karambolde Valencia'nın vuruşunda top savunmada Gökhan Kardeş'in eline çarptı. Hakem Mete Kalkavan, VAR'ın da uyarısıyla pozisyonu izledikten sonra penaltı kararı verdi.6. dakikada penaltı vuruşu için topun başına geçen Sosa, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.12. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. İrfan Can Kahveci'nin ara pasıyla savunma arkasında kaleciyle karşı karşıya kalan Valencia'nın kaleciden sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 2-0.14. dakikada Fenerbahçe 3'üncü golü buldu. İrfan Can Kahveci'nin pasıyla sağda topla buluşan Valencia, ceza sahası içine girdikten sonra meşin yuvarlağı penaltı noktası civarında bulunan Pelkas'a çıkardı. Yunan oyuncunun gelişine vuruşunda top ağlarla buluştu: 3-0.81. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor farkı 2'ye indirdi. Ceza sahası içinde oluşan karambolde Obertan meşin yuvarlağı müsait durumdaki Özgür Sert'e çıkardı. Özgür'ün gelişine şutunda top filelerle buluştu: 3-1.82. dakikada Butko'nun sağdan etkili ortasına penaltı noktasında iyi yükselen Oltan Karakullukçu'nun kafa vuruşunda top direk dibinden auta gitti.ÜlkerMete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Kerem ErsoyHarun Tekin, Ozan Tufan, Tisserand, Szalai, Caner Erkin (Dk. 62 Novak), Sosa, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş (Dk. 70 Samatta), Mesut Özil (Dk. 71 Samuel-Osayi), Pelkas (Dk. 88 Gustavo), ValenciaSzumski, Mehmet Murat Uçar, Gökhan Kardeş, Hasan Hatipoğlu, Schwechlen, Boumal, Omolo (Dk. 46 Özgür Sert), Novikovas (Dk. 46 Rashani), Obertan, Cenk Ahmet Kılıç (Dk. 61 Butko), Ozan KarakullukçuDk. 6 Sosa (Penaltıdan), Dk. 12 Valencia, Dk. 14 Pelkas (Fenerbahçe), Dk. 81 Özgür Sert (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)Dk. 5 Gökhan Kardeş, Dk. 50 Rashani, Dk. 79 Mehmet Murat Uçar (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)