Fenerbahçe Beko opsiyonu kullandı!

Fenerbahçe Beko, bir aylığına kadrosuna kattığı Amine Noua'nın sözleşmesini sezon sonuna kadar uzatıldığını duyurdu.
Yapılan açıklamada, "Ocak ayında Fenerbahçe Beko kadrosuna katılan başarılı sporcumuz Amine Noua'nın sözleşmesindeki opsiyon kullanılmış ve oyuncumuzun sözleşmesi sezon sonuna dek uzatılmıştır." denildi.
Yapılan açıklamada, "Ocak ayında Fenerbahçe Beko kadrosuna katılan başarılı sporcumuz Amine Noua'nın sözleşmesindeki opsiyon kullanılmış ve oyuncumuzun sözleşmesi sezon sonuna dek uzatılmıştır." denildi.
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