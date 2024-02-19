Fenerbahçe Beko opsiyonu kullandı!

Fenerbahçe Beko, bir aylığına kadrosuna kattığı Amine Noua'nın sözleşmesindeki opsiyonun kullanıldığını ve oyuncunun sözleşmesinin sezon sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.

Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fenerbahçe Beko opsiyonu kullandı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Şubat 2024 14:07
Fenerbahçe Beko, bir aylığına kadrosuna kattığı Amine Noua'nın sözleşmesini sezon sonuna kadar uzatıldığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Ocak ayında Fenerbahçe Beko kadrosuna katılan başarılı sporcumuz Amine Noua'nın sözleşmesindeki opsiyon kullanılmış ve oyuncumuzun sözleşmesi sezon sonuna dek uzatılmıştır." denildi.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery