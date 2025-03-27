Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Euroleague'in 32. haftasında 28 Mart Cuma günü İspanya temsilcisi Baskonia'yı ağırlayacak.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.45'te başlayacak. Mücadele, S Sport 2, S Sport Plus ve EXXEN'den canlı yayınlanacak.
31 maçta 21 galibiyet, 10 yenilgi alan sarı-lacivertliler, ligde ikinci sırada bulunuyor. Fenerbahçe Beko, müsabakadan galibiyetle ayrılması durumunda ilk 4 sırayı garantileyerek play-off maçlarında avantaj sağlayacak.
Son maçında Anadolu Efes'e deplasmanda 92-76 mağlup olan Baskonia 13 galibiyetle 14. sırada. İspanyol ekibinin play-in şansı bulunmuyor.
Paris Basketbol'u son saniye üçlüğüyle 101-100 mağlup eden Fenerbahçe Beko, iç sahada üst üste yedinci galibiyetini elde etti.
Sezonun ilk yarısında İspanya'da oynanan müsabakayı Baskonia 88-76 kazanmıştı.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.45'te başlayacak. Mücadele, S Sport 2, S Sport Plus ve EXXEN'den canlı yayınlanacak.
31 maçta 21 galibiyet, 10 yenilgi alan sarı-lacivertliler, ligde ikinci sırada bulunuyor. Fenerbahçe Beko, müsabakadan galibiyetle ayrılması durumunda ilk 4 sırayı garantileyerek play-off maçlarında avantaj sağlayacak.
Son maçında Anadolu Efes'e deplasmanda 92-76 mağlup olan Baskonia 13 galibiyetle 14. sırada. İspanyol ekibinin play-in şansı bulunmuyor.
Paris Basketbol'u son saniye üçlüğüyle 101-100 mağlup eden Fenerbahçe Beko, iç sahada üst üste yedinci galibiyetini elde etti.
Sezonun ilk yarısında İspanya'da oynanan müsabakayı Baskonia 88-76 kazanmıştı.