Fenerbahçe Beko'nun konuğu Baskonia

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Euroleague'in 32. haftasında 28 Mart Cuma günü İspanya temsilcisi Baskonia'yı konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fenerbahçe Beko'nun konuğu Baskonia
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Mart 2025 11:15
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Euroleague'in 32. haftasında 28 Mart Cuma günü İspanya temsilcisi Baskonia'yı ağırlayacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.45'te başlayacak. Mücadele, S Sport 2, S Sport Plus ve EXXEN'den canlı yayınlanacak.

31 maçta 21 galibiyet, 10 yenilgi alan sarı-lacivertliler, ligde ikinci sırada bulunuyor. Fenerbahçe Beko, müsabakadan galibiyetle ayrılması durumunda ilk 4 sırayı garantileyerek play-off maçlarında avantaj sağlayacak.

Son maçında Anadolu Efes'e deplasmanda 92-76 mağlup olan Baskonia 13 galibiyetle 14. sırada. İspanyol ekibinin play-in şansı bulunmuyor.

Paris Basketbol'u son saniye üçlüğüyle 101-100 mağlup eden Fenerbahçe Beko, iç sahada üst üste yedinci galibiyetini elde etti.

Sezonun ilk yarısında İspanya'da oynanan müsabakayı Baskonia 88-76 kazanmıştı.

EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery