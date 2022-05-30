Fenerbahçe Beko için Nikola Milutinov iddiası

THY Euroleague'de sezon hedeflerine ulaşamayan Fenerbahçe Beko'da gelecek sezonun kadro planlaması sürerken, sürpriz bir isim ortaya atıldı.



İtalyan basınında çıkan haberlere göre, CSKA Moskova'da forma giyen Sırp pivot oyuncusu Nikola Milutinov takımdan ayrılmayı planlıyor ve 28 yaşındaki oyuncu ile ilgilenen kulüpler arasında Fenerbahçe'de var.



Fenerbahçe'nin dışında Virtus Bologna ve Olympiakos'un da ilgilendiği ifade edilen Milutinov'un CSKA ile 1 yıllık daha kontratı olmasına karşın sezon sonunda Rus ekibinden kesinlikle ayrılmak istediği ve kendisi ile ilgilenen takımlardan birini tercih edeceği belirtildi.



Nikola Milutinov, bu sezon CSKA Moskova formasıyla Euroleague'de 19:10 süre ortalamasının yanı sıra 7.7 sayı, 6.5 ribaunt ve 0.9 asist ortalamalarıyla oynadı

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