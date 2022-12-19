Fenerbahçe Beko'dan sakatlık açıklaması!

Fenerbahçe Beko, bir süredir sakatlıkları bulunan Tonye Jekiri ve Nemanja Bjelica'nın son durumlarına ilişkin bir açıklama yaptı.



Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada Jekiri'nin ameliyat olacağı, Bjelica'nın ise yeni yılın ilk haftasında takım idmanlarına başlayacağı belirtildi.



İşte Fenerbahçe Beko'nun açıklaması:



"Bir süredir kasık bölgesindeki ağrıları nedeniyle sağlık ekibimiz tarafından planlanan konservatif tedavi ve çalışma programını takip eden Tonye Jekiri'nin durumu ekibimizce değerlendirilmiştir. Bu süreçte basketbol faaliyetlerini sürdüren Jekiri'nin, bir süredir devam eden şikayetlerinden tamamen kurtulabilmesi adına, 22 Aralık Perşembe günü oynanacak Partizan maçının ardından ameliyat olmasına karar verilmiştir. Tonye Jekiri'nin ameliyatının ardından sahalara dönüş süresinin yaklaşık sekiz hafta olması öngörülmektedir.



Yaşadığı baldır sakatlığı sonrasında tedavi süreci devam eden sporcumuz Nemanja Bjelica'nın, yeni yılın ilk haftasında takım idmanlarına başlaması planlanmaktadır."





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