Fenerbahçe Alagöz Holding, İtalya deplasmanında

Fenerbahçe Alagöz Holding, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin 4. haftasında 15 Kasım Salı günü İtalya'nın Virtus Segafredo Bologna takımına konuk olacak.
PalaDozza Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka (TSİ) 22.30'da başlayacak.
İki takım da geride kalan 3 haftada 1'er galibiyet, 2'şer yenilgi aldı. Dörder puanı bulunan iki ekipten Fenerbahçe Alagöz Holding 6'ncı, Virtus Segafredo Bologna ise 7'nci sırada yer alıyor.
PalaDozza Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka (TSİ) 22.30'da başlayacak.
İki takım da geride kalan 3 haftada 1'er galibiyet, 2'şer yenilgi aldı. Dörder puanı bulunan iki ekipten Fenerbahçe Alagöz Holding 6'ncı, Virtus Segafredo Bologna ise 7'nci sırada yer alıyor.
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