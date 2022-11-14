Fenerbahçe Alagöz Holding, İtalya deplasmanında

Fenerbahçe Alagöz Holding, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin 4. haftasında 15 Kasım Salı günü deplasmanda İtalya'nın Virtus Segafredo Bologna takımıyla karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Fenerbahçe Alagöz Holding, İtalya deplasmanında
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Kasım 2022 14:19
Fenerbahçe Alagöz Holding, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin 4. haftasında 15 Kasım Salı günü İtalya'nın Virtus Segafredo Bologna takımına konuk olacak.

PalaDozza Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka (TSİ) 22.30'da başlayacak.

İki takım da geride kalan 3 haftada 1'er galibiyet, 2'şer yenilgi aldı. Dörder puanı bulunan iki ekipten Fenerbahçe Alagöz Holding 6'ncı, Virtus Segafredo Bologna ise 7'nci sırada yer alıyor.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ