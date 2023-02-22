Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi A Grubu'nun 13. haftasında ağırladığı İspanya temsilcisi Valencia Basket'i 93-61 mağlup etti.



Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, tümü üst üste olmak üzere 11. galibiyetini elde etti ve liderliğini sürdürdü. Valencia Basket ise 5. yenilgisini yaşadı.



Fenerbahçe, organizasyonda çeyrek finale yükselmeyi daha önce garantilemişti.



Karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe Alagöz Holding, 7 oyuncusundan skor katkısı aldığı ilk periyodu 21-8 önde tamamladı.



İkinci çeyrekte sayı bulmakta zorlanan Valencia Basket karşısında dış atışlardan ve hızlı hücumlardan skor üreten sarı-lacivertli takım, 18. dakikada farkı 26 sayıya (38-12) kadar çıkardı. Fenerbahçe, soyunma odasına 43-21 üstün gitti.



Üçüncü periyotta da oyunun kontrolünü elinde tutmayı sürdüren Fenerbahçe Alagöz Holding, 23. dakikada 34 sayılık fark yakaladı: 57-23. Sarı-lacivertli ekip, son çeyreğe 66-44 önde girdi.



Dördüncü ve son periyotta rahat bir oyun sergileyen ve farkı iyice açan Fenerbahçe, sahadan 93-61 galip ayrıldı.



Sarı-lacivertli takım, müsabakada Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle siyah formayla mücadele etti.



Fenerbahçe Alagöz Holding, ısınmaya "Acımız sonsuz, Türkiye'mizin başı sağ olsun." pankartıyla çıktı. Oyuncular, üzerinde "Hand in Hand for Türkiye" yazılı tişörtlerle parkede yer aldı.



Mücadeleyi Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da izledi.



Salon: Metro Enerji



Hakemler: Jelena Tomic (Hırvatistan), Haris Bijedic (Bosna Hersek), Mihkel Manniste (Estonya)



Fenerbahçe Alagöz Holding: Vandersloot 11, McBride 15, Iagupova 4, Stewart 19, Meesseman 12, Alperi Onar, Merve Aydın 4, Raca 6, Sabally 20, Djordjevic 2, İdil Saçalır, Stokes



Valencia Basket: Ouvina 8, Romero 5, Buenavida 5, Burdick 4, Cox 5, Carrera 5, Salvadores 19, Casas 6, Kalenik 2, Lamana 2



1. Periyot: 21-8



Devre: 43-21



3. Periyot: 66-44





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