Süper Lig'e 26 yıl aradan sonra çıkan Adana Demirspor, ilk maçında Fenerbahçe'yi ağırladı. Yeni Adana Stadı'nda oynanan mücadelede kazanan 1-0'lık skorla konuk ekip Fenerbahçe oldu.



Adana Demirspor maça istekli ve baskılı başladı ancak gol çıkartamadı. İlk yarıda hem Fenerbahçe, hem de Adana Demirspor direğe takıldı. Golsüz biten ilk yarının ardından Fenerbahçe, 46. dakikada golü buldu. Mesut Özil, Adana Demirspor filelerini havalandırırken, sarı-lacivertli formayla, 11. lig maçında, ilk kez gol sevinci yaşadı.



Fenerbahçe'de oyuna ikinci yarının başında giren Serdar Dursun, omuzundan sakatlandığı için 70. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı.



Vitor Pereira'nın ikinci döneminde ilk maçına çıkan ve şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, oldukça sıcak bir havada oynanan maçta Adana Demirspor'u tek golle devirerek, sezona 3 puanla başladı. Adana Demirspor ise taraftarının önünde oynadığı maçta puan alamayarak, üzüntü yaşadı.



Süper Lig'de gelecek hafta Adana Demirspor, Kayserispor'a konuk olacak. Fenerbahçe, Antalyaspor'u ağırlayacak.



VITOR PEREIRA'NIN 11'İ



Fenerbahçe, Süper Lig'de 2021-2022 sezonu ilk hafta karşılaşmasında Adana Demirspor'a konuk oldu.



Yeni Adana Stadı'nda oynanan mücadeleye sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Vitor Pereira, Altay Bayındır, Tisserand, Attila Szalai, Novak, Gustavo, Zajc, Osayi, Ferdi Kadıoğlu, Mesut Özil, İrfan Can Kahveci, Samatta ilk 11'iyle çıktı.



Fenerbahçe'de Berke Özer, Osman Ertuğrul Çetin, Serdar Aziz, Sosa, Ozan Tufan, Serdar Dursun, Muhammed Gümüşkaya, Arda Güler, Nazım Sangare ise yedek soyundu.



Sarı-lacivertlilerde yeni transfer Serdar Dursun karşılaşmada yedek kulübesinde yer aldı.



BALOTELLI VE BELHANDA 11'DE



Adana Demirspor teknik direktörü Samet Aybaba, ilk 11'de Muric, Kaan Kanak, Tayyip Talha Sanuç, Rassoul, Svensson, Sinan Kurt, Belhanda, Gökhan İnler, Lucas Castro, Akintola, Balotelli'ye şans verdi.



Mavi-lacivertlilerde Ferhat Kaplan, Semih Güler, Samet Akaydın, Tarık Çamdal, Stambouli, Sedat Şahintürk, Pa Dibba, Ezeh, Assombalonga ve İzzet Çelik ise yedek soyundu.



Adana Demirspor'un yeni transferleri Muric, Svensson, Belhanda, Lucas Castro, Akintola, Balotelli müsabakaya ilk 11'de başladı, yeni transferler Ferhat Kaplan, Stambouli, Assombalonga ise yedek kulübesinde yer aldı.



İKİ TAKIM EKSİKLERİ VARDI!



Sarı-lacivertlilerde hazırlık döneminde en çok göze çarpan 2 hücum oyuncusu maç öncesi yaşadıkları sakatlıklar sebebiyle takımını yalnız bıraktı.



Fenerbahçe'de omuz sakatlığı bulunan Dimitris Pelkas, adele ağrısı yaşayan Enner Valencia ve sağ ayağında kısmi yırtık tespit edilen Mert Hakan Yandaş, Akdeniz ekibi karşısında forma giyemedi.



Mavi-lacivertlilerde ise antrenmanda sakatlanan yeni transfer Metehan Mimaroğlu da sarı-lacivertlilere karşısında forma bulamadı.



1,5 SENE SONRA TARAFTARLI MAÇ



Geçen sezon hizmet vermeye başlanan Yeni Adana Stadı, ilk kez resmi bir maçta taraftarı ağırladı.



Yaklaşık 1,5 yıl sonra Süper Lig'de ilk kez taraftarlar tribünde yerini aldı.



Karşılaşmayı, tribün kapasitesinin yüzde 50'si kadar taraftar stattan izledi.



Maç öncesi mavi lacivertli taraftarlar "Yenilmez armada, vardık, varız, var olacağız" yazılı üzerinde Başkan Murat Sancak'ın resmi olan pankart açtı.



Karşılaşma başlamadan önce Karadeniz'de yaşanan sellerde hayatını kaybedenler unutulmadı.



Son günlerde yaşanan yoğun yağış nedeniyle bazı şehirlerde yaşanan can kayıpları sebebiyle maç öncesinde saygı duruşunda bulunuldu.



26 YIL SONRA SÜPER LİG



Adana Demirspor, son olarak 1994-1995 sezonunda mücadele ettiği Süper Lig'de 26 yıl aradan sonra ilk maçına çıktı.



1972-1973, 1986-1987, 1990-1991 ve 1993-1994 sezonlarında Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Adana Demirspor, geçen sezonla 5. kez bu başarıyı tekrarladı.



Adana Demirspor, Süper Lig'de en son 1994-1995 sezonunda karşılaştığı Fenerbahçe'ye 3-0 ve 1-0 yenilmişti.



GUSTAVO DİREĞE TAKILDI!

SAMATTA AĞIR DAVRANDI!



Karşılaşmaya Adana Demirspor daha istekli ve baskılı başladı ama ilk tehlikeli gol pozisyonunu Fenerbahçe üretti. Maçın 10. dakikasında Luiz Gustavo'nun ceza sahası dışından çektiği sert şut direkte patladı. Fenerbahçeli futbolcular, topun çizgiyi geçtiği yönünde hakeme itirazlarda bulundu ancak incelemeler sonrasında karar değişmedi.



Mücadelenin 15. dakikasında savunmanın arkasına atılan topa hareketlenen Osayi-Samuel'in kale sahasına çevirdiği topu savunma karşıladı. Seken topla buluşan Samatta vuruşunu yapmakta gecikince savunma araya girdi.



CASTRO DA DİREĞİ VURDU!

ALTAY, BALOTELLI'YE İZİN VERMEDİ



Adana Demirspor maçta ilk tehlikeli atağını 32. dakikada geliştirdi. Lucas Castro'nun uzaktan çektiği şut yan direkte patladı. Dönenen topu Fenerbahçe savunması uzaklaştırdı. Maçın sonlarına doğru Fenerbahçe kalesine ataklarını sıklaştıran Adana Demirspor, 44. dakikada Mario Balotelli ile gole yaklaştı. Ancak İtalyan yıldızın şutunda, Altay Bayındır gole izin vermedi. İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.



MESUT ÖZİL İLK GOLÜNÜ ATTI



İkinci yarı başlarken, Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira oyuna değişikliklerle müdahale etti. Mbwana Samatta ve Ferdi Kadıoğlu'nu oyundan alan Pereira, Serdar Dursun ile İrfan Can Kahveci'yi sahaya sürdü. Fenerbahçe değişikliklerinin ardından ikinci yarı başladı ve sarı-lacivertliler golü buldu. Maçın 46. dakikasında sol çaprazdan ceza sahasına sokulan İrfan Can'ın içeriye çevirdiği topa Mesut Özil dokundu ve topu ağlara gönderdi. Mesut Özil, Fenerbahçe kariyerindeki ilk golünü attı.



SERDAR DURSUN SAKATLANDI



Fenerbahçe'de ikinci yarıda oyuna giren ve golden önce arağı başlatan isim olan Serdar Dursun omuzundan sakatlık yaşadı. Omzunda ağrı hisseden Serdar Dursun, kulübeye değişiklik işareti yaptı. Oyuna devam edemeyen Serdar Dursun, 70. dakikada yerini Nazım Sangare'ye bıraktı. Serdar Dursun kenara geldikten sonra Vitor Pereira'ya omuzundaki sakatlık hakkında bilgi verdi. Serdar Dursun'un sakatlanmasının ardından kalan bölümde Bright Osayi-Samuel en uçta görev yaptı. Fenerbahçe, Adana Demirspor deplasmanında her şeye rağmen skoru korumayı başardı ve sezona 3 puanla başladı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



2. dakikada Gustavo'nun attığı topa Samatta hareketlendi, kaleci Muric topu uzaklaştırdı.



10. dakikada Samatta'nın pasıyla topla buluşan Gustavo'nun şutunda meşin yuvarlak direkten döndü.



16. dakikada savunmanın arkasına atılan topa hareketlenen Osayi'nin kale sahasına çevirdiği topu savunma karşıladı. Seken topla buluşan Samatta'nın ise vuruşuna savunma izin vermedi.



33. dakikada Lucas Castro'nun sol çaprazdan yerden şutunda top direkten döndü, savunma topu uzaklaştırdı.



41. dakikada sağ kanattan Zajc'ın ortasında seken meşin yuvarlak Samatta'ya da çarpıp dışarı çıktı.



45+1. dakikada Balotelli'nin sağ çaprazdan şutunda kaleci Altay gole izin vermedi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





46. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren İrfan Can Kahveci'nin içeriye gönderdiği topa Mesut Özil dokundu ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1



47. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Balotalle'nin şutunda kaleci Altay gole izin vermedi.



60. dakikada Mesut Özil'in kullandığı köşe vuruşunda topla buluşan Attila Szalai'nin rövaşatasında top dışarı çıktı.



78. dakikada ceza sahası içindeki karambolde Pa Dibba'nın vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Altay'a çarparak uzaklaştı.



79. dakikada Lucas Castro'nun arka direğe gönderdiği topla buluşan Pa Dibba'nın vuruşunda yerden seken top dışarı çıktı.



83. dakikada Svensson'un sağdan ön direğe doğru ortasında topla buluşan Pa Dibba'nın vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.



86. dakikada ceza sahası sağ çaprazda toplu buluşan Gökhan İnler'in yerden şutunda top dışarı çıktı.



Stat: Yeni Adana Stadı



Hakemler: Ali Şansalan, Kerem Ersoy, İbrahim Çağlar Uyarcan



Adana Demirspor: Muric, Kaan Kanak, Tayyip Talha Sanuç, Rassoul, Svensson, Sinan Kurt, Gökhan İnler, Belhanda (Dk. 62 Ezeh), Lucas Castro (Dk. 90 Stambouli), Akintola (Dk. 76 Pa Dibba), Balotelli (Dk. 62 Assombalonga)



Fenerbahçe: Altay Bayındır, Tisserand, Attila Szalai, Novak, Gustavo, Zajc (Dk. 76 Ozan Tufan), Osayi, Ferdi Kadıoğlu (Dk. 46 Serdar Aziz), Mesut Özil (Dk. 82 Sosa), İrfan Can Kahveci, Samatta (Dk. 46 Serdar Dursun - Dk. 71 Nazım Sangare)



Goller: Dk. 46 Mesut Özil (Fenerbahçe)



Sarı kartlar: Dk. 32 Tisserand, Dk. 82 Osayi (Fenerbahçe), Dk. 90+1 Tayyip Talha Sanuç (Adana Demirspor)