Fehmi Tekelioğlu 65 yıllık buz pateni tutkusunu arşivliyor

Buz patenine 1956'da Ankara Gençlik Parkı'nın donan havuzunda başlayan Fehmi Tekelioğlu, evde geçirdiği zamanları Türkiye'nin buz pateni tarihine ışık tutacak fotoğraf ve bilgileri arşivleyerek değerlendiriyor.1967 yılında Türkiye'de ilk buz pateni kulübünü kuran 74 yaşındaki Tekelioğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evinde geçirdiği günlerde tekerlekli patenle kayıyor, yıllardır biriktirdiği gazete kupürleri ve fotoğraflarını sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıyor.Uzun yıllar devam ettirdiği buz pateni eğitmenliğinde bu sporu geniş bir kitleye öğreten Tekelioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:"Salgın nedeniyle evde kalmak durumundayım, şu an buz pateni yapamıyorum ama buz pateninin geçmişini araştırıyorum. Yıllardan beri hatıraları yazmayı düşünüyordum. Şubat ayında Çayyolu Gordion Buz Pateni Kulübünün öğrencilerine verdiğim derste, AA'nın benimle yaptığı röportajın geniş yankı bulması üzerine aklıma güzel bir fikir geldi; Instagram hesabı açtım. AA'nın hazırladığı haber de ilk paylaşımım oldu."Evde geçirdiği bu süreyi çalışmalarına daha fazla zaman ayırmak için bir fırsat olarak gördüğünü dile getiren Tekelioğlu, şu ifadeleri kullandı:"1960 yılından başlayarak, sakladığım gazete haberlerini, eski fotoğrafları ve röportajları paylaşıyorum. Buzun üstünde yaptığımız ilk moda defilemiz, ilk halk oyunları gösterimiz, 1972 yılında sinema sanatçısı Hale Soygazi'nin de yer aldığı buz tutan Gençlik Parkı'nda çekilen fotoğraf gibi buz pateni geçmişine ait birçok anımız var. Bu fotoğraflara baktıkça o günleri tekrar yaşamış oluyorum. Paylaştığım fotoğraflara, hatırladığım isimleri ve o güne ait küçük notları ekliyorum. Yıllardır iletişimde olmadığım birçok öğrencimden paylaşımlarımla ilgili yorumlar alıyorum. Onların ellerindeki fotoğraf ve gazete yayınlarını da arşivime ekliyorum. Böylelikle günler nasıl geçiyor anlamıyorum."Paylaşımlarına dünyanın farklı bölgelerinden yorumlar gelmesinden mutluluk duyduğunu belirten Tekelioğlu, "Yıllardır sakladığım gazete kupürlerindeki yazılanları okuyorum, hafızamla örtüştürerek belirli bir tarih sıralaması yapıyorum. Hesabımı takip eden eski patenciler ile iletişim kurup onların elindeki fotoğraf ve haberlere ulaşıyorum. Avustralya'dan Ukrayna'ya kadar birçok ülkeden beni bulanlar oldu." değerlendirmesinde bulundu.Uluslararası yarışmalarda başarı kazanmış pek çok sporcunun ve hakemin yetişmesinde katkısı olan Tekelioğlu, şunları aktardı:"1960'lı yıllarda buz pateni pisti olmadığı için doğal koşullarda donan su üstünde bu sporu yapmaya çalışırdık. Bir amaç üzerinde buluşmuştuk; bu sporu doğal koşullarda oluşan buzdan kurtarmak, yapay buz pistlerine kavuşmak, çocuklarımızın uluslararası yarışmalarda ülkemizi temsil etmesini sağlamak. Amatörce duygularla bu amaca ulaşmak için tek yürek olmuştuk. Bence bugün de ülkemizin herhangi bir zorluk karşısında birleşmeye ve tek bir yumruk olmaya ihtiyacı var."Kendisi gibi buz patenine gönül vermiş 70 yaşındaki arkadaşı Hasan Günay'ı evde geçirdiği sürede tekerlekli patenle kaymaya teşvik ettiğini belirten Tekelioğlu, şunları kaydetti:"2017'de Yetişkinler Buz Pateni Türkiye Şampiyonası'nda birinci olan Hasan Günay da benim gibi şu an evde zaman geçirmek durumunda. Kendisini evde geçirdiği sürede tekerlekli patenle kaymaya ikna ettim ve bir tekerlekli paten aldırdım. İstanbul'daki evinin garajında online görüntülü derslere başladık. Görüntülerine bakarak ve düzeltmeler yaparak dersler devam etti. Adım adım ilerliyoruz. Kısıtlama bitince Hasan Günay buzda yaptığı birçok tekniği tekerlekli patende de yapacağını söyledi. Öğrendiği için çok mutlu."Her gün evinin salonunda 30 dakika tekerlekli patenle kayarak spordan uzak kalmadığını vurgulayan Tekelioğlu, şu ifadeleri kullandı:"Günlerimi eskisi gibi keyifle devam ettiriyorum. Eskisi gibi aynı saatte yatıyor, aynı saatte kalkıyorum. Her sabah 45 dakika sporumu yapıyorum. Günlük 12 bin adımımı mutlaka tamamlıyorum. Sokağa çıkma kısıtlaması bitince tekrar paten derslerime dönmek için fiziki ve mental yapımı sağlam tutuyorum. En önemlisi bugüne kadar vakit ayıramadığım buz pateni hatıralarımı ve Türkiye buz pateni tarihine ışık tutacak dökümanları derliyorum. Kısıtlama bitince buz pistlerine ve derslerime kaldığım yerden devam edeceğim."