Feghouli için flaş yorum: 'Bastonla bile oynatırım'

Bastonla bile gelse sokarım oyuna çıkarmam @sffeghouli



— atademirer (@atademirer) October 31, 2021

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'ın, Gaziantep FK ile oynadığı maçta Sofiane Feghouli için ünlü komedyen Ata Demirer'den flaş bir yorum geldi.Karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna dahil olan ve Kerem'in attığı golde asist yapan Feghouli için Ata Demirer, "Bastonla bile gelse sokarım oyuna, çıkarmam" ifadelerini kullandı.