Feghouli için flaş yorum: "Bastonla bile oynatırım"

Galatasaray'ın Gaziantep FK ile oynadığı maçın ikinci yarısında oyuna giren Sofiane Feghouli için flaş bir yorum yapıldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Feghouli için flaş yorum: 'Bastonla bile oynatırım'
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31 Ekim 2021 20:54
Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'ın, Gaziantep FK ile oynadığı maçta Sofiane Feghouli için ünlü komedyen Ata Demirer'den flaş bir yorum geldi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna dahil olan ve Kerem'in attığı golde asist yapan Feghouli için Ata Demirer, "Bastonla bile gelse sokarım oyuna, çıkarmam" ifadelerini kullandı.

İşte Ata Demirer'in o paylaşımı:



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