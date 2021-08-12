Fatih Terim: 'Feghouli'yi kazanmaya çalışacağız'

Galatasaray'da Fatih Terim, St. Johnstone'u 4-2 yendikleri maçın sonrasında Feghouli ve Kerem Aktürkoğlu için konuştu.



Daha önce ayrılması yönünde karar alınan Feghouli'yi kazanmaya çalışacaklarını söyleyen deneyimli hoca, "Sofiane Feghouli ile şampiyonluklar yaşadık. Oyuncularımız gitse de kalsa da ihtiyacımız olan oyuncularla oynamaya devam ediyoruz. Feghouli'yi iki değişik pozisyonda oynattık. Demek biraz konuşmamız gerekiyormuş. Biraz sohbetimiz oldu, olması gerekiyordu. Daha iyi olması için uğraşacağız. Mbaye Diagne de iyi oynadı. Feghouli'yi kazanabilirsek kazanacağız. Oynarken de değişiklikler olabilir. Her şey değişebilir. Çok sayıda oyuncudan faydalanmak istiyorum." açıklamasını yaptı.



"KEREM AKTÜRKOĞLU DAHA DA İYİ OLACAK"



Bir gol ve bir asistle oynayan Kerem Aktürkoğlu hakkında da görüşü istenen Terim, "Kerem Aktürkoğlu'nun özel çalışmaları var, bizleri de dinliyor. İlk yarı ile ikinci yarı çok farklı. İkinci yarı da daha etkiliydi. Böyle bir Kerem, bizi çok sevindiriyor. Ona güveniyorum, gelişecek. Her geçen gün rakip için daha tehlikeli oluyor, bizi sevindiriyor. Bunları da hazmedebilecek bir oyuncu. Onu seviyoruz ve diğer genç oyuncular gibi kolluyoruz. Daha da iyi olacak. Pas oyununda, daha iyi oynayan Kerem, çok daha fark yaratabilir." ifadelerini kullandı.



