Fatih Terim'den Marcao yanıtı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve Taylan Antayalı, Randers maçıyla ilgili açıklamalarda bulundu. İşte açıklamaları...



TAYLAN ANTAYLI: "KAZANACAĞIZ"



Bu maç bizim için çok önemli. Giresunspor maçını kazandık, bu maçı da kazanmak istiyoruz. Hocam bana çok güveniyor, ben de bu güveni boşa çıkartmak istemiyorum. Kısa sürede en iyi hazırlandım. Fizik olarak iyiyim ama hala %100 hazır değilim. Her rakibimize saygı duyuyoruz. Randers'i iyi analiz ettik ve buradan da iyi sonuçla ayrılacağımıza inanıyorum. Hocama, takım arkadaşlarıma güveniyorum.



FATİH TERİM'İN AÇIKLAMALARI



Rakibimizi analiz ettik, klasik bir Kuzey takımıyla oynayacayacağız, mücadelesi yüksek, agresif, temaslı oyunu seven bir takım Randers. Şartlar ne olursa olsun çok dikkat etmek gerekir. İkinci maç var nasıl olsa dememek gerekir, kolay bir maç olmayacak ama takımıma güveniyorum. Futbolcularımız da kendilerini bu seviyede göstermek için sonuna kadar da mücadele edecektir. Futbolcularıma inanıyorum.



MARCAO İÇİN SÖZLERİ



Marcao bir hata yaptı, cezasını da çekiyor. Daha da çekecekmiş gibi görünüyor. Galatasaray değerlerini ben camiamızın en önemli insanlarından öğrenmekte kalmayı, bizzat yaşayarak öğrendim. 'Galatasaray değerlerini, menfaatlerini sadece dün değil bundan sonra da en iyi şekilde koruyacağıma herkes emin olabilir. Kulüp çıkarlarımız neyse ona göre ilerleyeceğiz.



Yok Kosecki olayı yok Melo olayı... Futbol aleminde her antrenmanın içerisinde, soyunma odasında çeşitli hadiseler olur. Olmazsa zaten hepimizin sağlık olarak bir hekime gözükmemiz gerekir. Bunlar hep olur. Bu olay (Marcao) saha içerisinde gerçekleşti ve bunu yönetmek de o kadar kolay değildi... Biz kimseden bir şey saklamıyoruz ama Galatasaray da kimsenin söyledikleriyle hareket etmeyecektir. Biz çeşitli baskılara maruz kalırız. Yazılar, söylemler, yönlendirmeler, akıl vermeler... Bunlar, kimin, hangi niyetle (iç, dış) söylediği şeylerdir. Olayları başka yerlere çekmek doğru değil.



Marcao ile ilgili bir karar verilecekse, başkan verir. Marcao bizim oyuncumuz, kulübümüz de gerekli açıklamayı yapmıştır. Marcao da özür dilemiştir, maç sonrasında daha akil, daha akıllı davranmıştır. Bu bilindiği için olay olmuştur, birçok kulüpte bilinmeyen birçok şey olmuştur, olabilirdi.



Marcao bizim oyuncumuz ve nereye kadar bu değişim devam edecek. Eylül'ün 7'sine kadar... Zaten bizim bir transfer tasarrufumuz var. Futbol dinamik bir oyun, her şey değişebilir. Hiç kimsenin baskısıyla, söylemiyle Galatasaray hareket etmez. Başkanımız, yönetim kurulumuz hep beraber otururuz, en son kararı da başkan verir ve çıkıp bu karar anlatılır.



Marcao kararını dikte ettirircesine ya da bir sonraki hamleyi düşünerek Galatasaray'ı zor duruma sokmayı planlamak çok doğru değil... Başkanın açıklamalarına da katılıyorum.



Kerem genç ama Marcao da 35 yaşında değil. Marcao özür diledi, üzgün olduğunu gösterdi. Kerem'e olanı da zaten annesinden, babasından özür dileyerek ortaya koymaya çalışıyor. Bireysel hataların önlemi yok. Bunun disiplinle, kurallar ile alakası yok. Genç bir grup... Bu yaralar çok çabuk sarılacaktır. Marcao ile şu ana kadar görüşmedim. Bütün Galatasaraylılar, Kerem'e en iyi şekilde yardım ettiler. Yapan da yapılan da bizim oyuncumuz. Bir yerde mağdur var, bir yerde suçlu var. Ne yapılacağına da biz karar veririz. Ne suçlu bulduğumuzu kimsenin önüne atarız ne de mağdur durumda olanı yalnız bırakırız.



"BİZDE 'PARDON' YOKTUR"



Takıma yük bindi, bazı yerlerde 15-20 dereceye varan gündüz, gece farklılıkları dolayısıyla sıkıntılar oldu. İklim değişikliklerine denk geldik. Bu sporcu için de normal insan için de kolay şeyler değil. Öyle bir oyun oynuyoruz ki, hiçbir sebebiniz geçerli olmaz. Bizde "pardon" yoktur. Futbolcularımızın da bir sorun yok.



MBAYE DIAGNE YANITI



Mbaye Diagne, bize katkısı olan bir futbolcu.. Gitti, geldi... "Diagne şampiyonlukta katkısı olan oyuncu. O bu sene geç geldi. Ayın 1'ine kadar WBA ile mukavelem var dedi. Tamam dedik. Takıma çok geç katıldı. Kadronun her parçasını kullanırım ama gitmesi gereken varsa gider. Galatasaray'ın bana sunduğu kadroyu her şekilde kullanmak isterim ama gitmesi gereken varsa gider, kalması gereken varsa da kalır. "Hani o gidecekti" diye bir şey yok, herkesi kullanmak isteriz. Diagne de iyi gidiyor, üst üste de oynuyor; inşallah daha da iyi şeyler yapacak diye düşünüyorum.



"OĞULCAN ÇAĞLAYAN İÇİN ANLAŞTIK"



Oğulcan Çağlayan'ın konusu belli ve bir basın toplantısında da Tahir Kıran başkanla anlaşırız dedim. Sağ olsunlar başkanlar bu konuda anlaştı. Biz, bir genç alıyoruz da üç tane genç veriyoruz gibi bir durum oluşmasın. Biz bu genç arkadaşları zaten oynasın diye veriyoruz. Ali Yavuz Kol tamamen gitmiştir ama alacağı zaman öncelikli Galatasaray alacaktır, rakamı da bellidir. Yunus ve Atalay da kiralık olarak gidecek. İkisi de bizim evladımızdır. Yunus'un oynamasını istiyoruz, 20 maç barajı da koyduk. Atalay'ın da oynamasını istiyorum, geçen sezon da gitti. Verdiğimiz bütün kiralık futbolcuları izleyen, rapor eden bir departmanımız var.



"HATAYSPOR MAÇINA YETİŞMİYOR"



Stat zemini yetişmiyor, bugün yazışmaları da gördüm ama yetişmiyor. Hatayspor maçını Ali Sami Yen'de oynayamayacağız; Randers ile Ali Sami Yen'de oynayabilir miyiz, onu da bilmiyorum. Üzgün müyüm, çok üzgünüm. Buruk musunuz derseniz, evet buruğum. Mars ile randevulaşıldığı bir dönemde bizim randevulaşmamızda sorunlar oldu.