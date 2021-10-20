Fatih Terim'den futbolculara uyarı!

UEFA Avrupa Ligi'nde Lokomotiv Moskova, Süper Lig'de ise Beşiktaş ile karşılaşacak Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, iki kritik karşılaşma öncesi futbolcularına uyarıda bulundu.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Fatih Terim'den futbolculara uyarı!
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20 Ekim 2021 11:47
Galatasaray ligde oynadığı son üç maçından da galibiyetle ayrılıp tekrar yükselişe geçti. Ancak Rize maçında son dakika golüyle gelen üç puan ve Konya karşılaşmasının ikinci yarısındaki düşüş Fatih Terim'i harekete geçirdi.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; tecrübeli teknik adam eksiği belirledi. Yakalanan net fırsatların gole oranını az bulan Terim, bu konuda oyuncularını uyardı. Konya karşısında ilk yarıda kaleyi bulan beş şuttan sadece birinin golle sonuçlandığına dikkat çeken tecrübeli teknik adam bu konuyu oyuncularıyla paylaştı.

FIRSATI TEPMEYİN!

Çok daha erken koparabilecekleri bir mücadelede, farkı açamadıkları için baskı yediklerini belirten Fatih Hoca "Önümüzde Lokomotiv Moskova ve Beşiktaş'a karşı çok zor iki 90 dakika var. Bizim için çok kritik maçlar. Her zaman bu kadar fırsat da bulamayız.

Pozisyonu gole çevirme oranımızı yükseltmemiz şart. Daha soğukkanlı olup baskılı başlangıcımız da farkı açarsak oyun da istediğimiz gibi şekillenir. Bu konuda çok çalışmalısınız" diyerek forvet oyuncularına ciddi ikazlarda bulundu.


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