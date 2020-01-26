Erzurumspor, kupadan sonra ligde de kazandı!

TFF 1. Lig'de 19. hafta mücadelesinde Erzurumspor, Balıkesirspor'u ağırladı.

Haber; AA
Erzurumspor, kupadan sonra ligde de kazandı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Ocak 2020 16:48
TFF 1. Lig'in 19. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Ekol Hastanesi Balıkesirspor'u 1-0 mağlup etti.

Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu futbolcular, Elazığ'da yaşanan deprem nedeniyle "Kalbimiz ve dualarımızla sizlerle" pankartıyla sahaya çıktı.

Tribünleri dolduran çok sayıda taraftar da 23. dakikada "Elazığ" sloganı atarak depremzedeleri andı.

Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Ramazan Keleş, Ata Yıldırım, Murat Şener

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Mehmet Murat Uçar, Aykut Demir, Hasan Hatipoğlu, Mücahit Albayrak, Hamroun (Dk. 65 Pote), Scuk, Emrah Başsan, Obertan, Sissoko (Dk. 82 Hasan Ayaroğlu), Oltan Karakullukçu (Dk. 66 İbrahim Akdağ)

Ekol Hastanesi Balıkesirspor: Vukovic, Serdar Güncü, Cenk Güvenç (Dk. 79 Rahmi Anıl Başaran), Sezer Özmen, Batuhan İşçiler, Berat Aydoğdu (Dk. 89 Emirhan Çakır), Anıl Taşdemir, Hodzic, Mrsic, Malle, Otoo (Dk. 67 Kethevoama)

Gol: Dk. 42 Scuk (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Sarı kartlar: Dk. 6 Serdar Güncü, Dk. 34 Otoo, Dk. 78 Batuhan İşçiler, Dk. 87 Malle (Ekol Hastanesi Balıkesirspor), Dk. 80 Pote (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için