Erzurumspor'a tek gol yetti!

Trendyol 1. Lig'de Erzurumspor, Çorum FK'yi deplasmanda 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Erzurumspor'a tek gol yetti!
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30 Kasım 2024 21:06
Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Erzurumspor, Çorum FK deplasmanına konuk oldu. Erzurumspor, Çorum Şehir Stadyumu'ndaki maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Erzurumspor'a galibiyeti getiren golü 32. dakikada Streli Mamba attı.

Bu sonucun ardından Erzurumspor, iki maç sonra kazandı ve 25 puana yükseldi. Çorum FK, 20 puanda kaldı.

Erzurumspor, ligin bir sonraki haftasında Adanaspor'u ağırlayacak. Çorum FK, Manisa FK deplasmanına gidecek.

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