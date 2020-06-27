'in 30. haftasındadeplasmandaile karşı karşıya geldi. Osmanlı Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi BB Erzurumspor 3-1'lik skorla kazandı.BB Erzurumspor'a galibiyeti getiren goller, 36. dakikada Sissoko ile 39. ve 70. dakikalarda Ömer'den geldi. Osmanlıspor'un tek sayısını ise 45+1. dakikada penaltıdan Mertan attı.Bu sonucun ardından üst üste 2. galibiyetini alan BB Erzurumspor 53 puana yükseldi ve 4 hafta kala 2. sırada yer alarak Süper Lig yolunda önemli bir adım daha attı. Osmanlıspor ise 24 puanla, küme düşme potasında 16. sırada kaldı.TFF 1. Lig'in 31. haftasında BB Erzurumspor, evinde Adana Demirspor ile karşılaşacakken, Osmanlıspor ise deplasmanda Altay'a konuk olacak.OsmanlıBahattin Şimşek, Hüseyin Aylak, Bersan DuranAhmet Eyüp Türkaslan, Mehmet Yiğit, Ali Eren İyican (Dk. 79 Oğuz Yıldırım), Ali Ülgen, Atakan Rıdvan Çankaya, Ayuk, Halil İbrahim Esen (Dk. 67 Batuhan Yılmaz), Doğukan Efe, Blagojevic, Erdem Çetinkaya (Dk. 46 Yiğit Kotan), Mertan Caner Öztürk (Dk. 76 Berk Yiğit Karadağ)Sehic, Osman Çelik, Hasan Hatipoğlu (Dk. 71 Merthan Açıl), Cenk Ahmet Alkılıç, Mucahit Albayrak, Scuk, Obertan, İbrahim Akdağ, Sissoko (Dk. 86 Emrah Başsan), Hamroun (Dk. 79 Hasan Ayaroğlu), Ömer Hasan Şişmanoğlu (Dk. 79 Oltan Karakullukçu)Dk. 36 Sissoko, Dk. 39 ve Dk. 70 Ömer Hasan Şişmanoğlu (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 45 Mertan Caner Öztürk (Penaltıdan) (Osmanlıspor)Dk. 69 Ali Ülgen, Dk. 87 Atakan Rıdvan Çankaya (Osmanlıspor)