Ersun Yanal'ın yeni takımı belli oldu!

Trendyol 1. Lig'de mücadele edecek olan Amed Sportif, Teknik Direktör Ersun Yanal ile anlaştığını duyurdu.



Yapılan açıklamada, "Amedspor olarak, Türk futbolunda devrim yaratan teknik direktörlerden Ersun Yanal ile prensipte anlaşma sağlamış bulunmaktayız. Başkanımız Aziz Elaldı, Baran Durmaz ve Şefik Özdil'in İzmir'de gerçekleştirdiği iki gün süren görüşmeler sonucunda, Ersun Yanal ile el sıkışıldı. 11 Haziran Salı günü yapılacak genel kurulun ardından, kendisiyle bir yıllık sözleşme imzalayacağız." ifadelerini kullandı.



"TÜRKİYE BİR FUTBOL ÜLKESİ"



Anlaşmayla ilgili Ersun Yanal şunları dile getirdi: "Futbol, hepimizin ortak duygusu, ortak coşkusu, ortak heyecanı. Türkiye bir futbol ülkesi ve hepimizin daha iyi futbol felsefesine ulaşması için el ele vermesi gerekiyor. Amedspor ile başlayacağımız yolculuğun her dakikası bu açıdan çok önemli ve değerli."



"ÇOK HEYECANLIYIZ"



Amedspor Başkanı Aziz Elaldı ise Ersun Yanal hakkında şunları söyledi: "Yanal Takımı kavramının altında savunma yapmayan, yaptıran bir futbol anlayışı hakimdir. Türk futbolunu analiz, performans, GPS, beslenme ve mental destek gibi kavramlarla tanıştıran, genç teknik adamların ve gençlerin önünde dev kapılar açan Yanal'ın felsefesini her zaman takdir ediyoruz. Elde ettiği başarılar, kazandığı kupalar, yetiştirdiği genç yıldızlar ve antrenörlerle futbolumuzda çok ayrı bir konuma sahip Yanal ile çıkacağımız yolculuk için çok heyecanlıyız."



FENERBAHÇE'Yİ EN SON ŞAMPİYON YAPAN KİŞİ ERSUN YANAL



2013-2014 Süper Lig sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştıran Yanal, Süper Lig tarihinin en erken şampiyonluğuna imza attı.



Yanal, Fenerbahçe'yi en son şampiyon yapan hoca konumunda bulunuyor.









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