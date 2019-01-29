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"Ersun Yanal, Adebayor'u istemiyor"

Medipol Başakşehir'den ayrılacağı ve Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddia edilen Emmanuel Adebayor için flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte ayrıntılar...

Kaynak: Sporx.com
'Ersun Yanal, Adebayor'u istemiyor'
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29 Ocak 2019 00:08
Diego Reyes'i Leganes'e kiralık olarak gönderen ve Islam Slimani için Başakşehir ile Adebayor'un takası için görüştüğü iddia edilen Fenerbahçe için Rıdvan Dilmen'den flaş bir açıklama geldi.

Fenerbahçe'nin 2-3 transfer daha açıklayacağını belirten Dilmen; "Fenerbahçe hücum bölgesine 1-2 transfer daha yapacak. Adebayor'un ismi geçiyor ancak benim bildiğim kadarıyla Ersun Yanal, Adebayor transferini istemiyor" dedi.

Başakşehir'in Kasımpaşa ile oynadığı maçın kadrosuna alınmayan Adebayor için Abdullah Avcı, Togolu futbolcunun herhangi bir sakatlığının olmadığını ve kendisinin tasarrufu ile maç kadrosuna alınmadığını açıkladı.

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