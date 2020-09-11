Erol Bulut: 'Penaltı kararı doğru'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Rizespor'u 2-1 mağlup ettikleri mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.



Galibiyetle başladıkları için mutlu olduklarını kaydeden Bulut, "Maçta önce zor bir deplasman olduğunu söyledim. Rize'de büyük takımlar sıkıntı yaşayabiliyor. İyi bir takım kurmuş Rize, tebrik ediyorum. Önemli olan galibiyetle başlamaktı, bunu başardığımız için futbolcuları tebrik ediyorum." dedi.



Futbolcuların önemli bir efor ortaya koyduğunu kaydeden teknik adam, "Ortada olan bir oyun vardı ama ilk yarıdaki pozisyonları daha iyi değerlendirmeliydik. İlk yarıda penaltı kaçırdık, sonra oyun değişti gibi. Rakip 1-0 öne geçti, gol atamadığınız zaman gol yiyorsunuz zaten, öyle güzel bir laf vardır. Sonra futbolcularımın maçı çevirmek için 2 kat efor sarf etmesi gerekiyordu, onu başardık. Kolay bir şey değil, futbolcularımı gösterdikleri mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. Öyle gözüküyor ki, lig bu sene baya zor geçecek." ifadelerini kullandı.



"TRANSFERLERİ DEĞERLENDİREMEDİK"



Oyunu yorumlayan Bulut, "Kanatlardan rakibe çok fazla pozisyon vermedik. İlk yarıda defansın arkasına atılan bir top var, sonra kornerden gelen bir top var. Rakibin 2-3 pozisyonu var, zaten birini de değerlendirdiler. Transferlerin hepsini ilk 11'de değerlendiremedik." diye konuştu.



Yeni transferlerin henüz hazır olmadığını belirten genç hoca, "Sosa'nın 45 dakika oynama şansı yoktu, o yüzden 15 dakika kala oyuna aldık. Valencia iyiye gidiyor. Önümüzdeki haftalarda bunlar gelişecek. Lemos daha hazır değil, onu hazır hale getireceğiz. Tam tekmil olduğumuzda bambaşka bir Fenerbahçe olacak, ondan emin olun." mesajını yolladı.



"PENALTI KARARI YANLIŞ DEĞİL"



Valencia'nın tartışmalı penaltısı için görüşü sorulan Erol Bulut, "Penaltı pozisyonuna bakmadım ama kulübeden gözüken pozisyonda, Enner kafa topuna çıktı, defans oyuncusu dirseğiyle yüzüne temas ediyor, ceza alanında olunca penaltı oluyor, kural böyle. İlk yarıda bir penaltı daha vardı, elle temas, onu vermedi hakem. Burada biz ne konuşuyorsak boş, hakem kararını verdi. Ben yanlış olduğunu düşünmüyorum." cevabını verdi." cevabını verdi.



