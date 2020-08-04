Erol Bulut, İstanbul'a iniş yaptı

Fenerbahçe'nin prensipte anlaştığı teknik direktör Erol Bulut, ailesiyle birlikte İstanbul'a geldi.

, Fotoğraf; AA
Erol Bulut, İstanbul'a iniş yaptı
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04 Ağustos 2020 20:10
Fenerbahçe'de yeni teknik direktör açıklaması beklenirken, Alanyaspor'dan ayrılan Erol Bulut İstanbul'a geldi.

TRT Spor'un haberine göre; Aytemiz Alanyaspor'a veda eden teknik direktör Erol Bulut, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi.

Sarı-lacivertli ekibin prensip anlaşmasına vardığı Bulut'u bir kaç gün içinde açıklaması bekleniyor.



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