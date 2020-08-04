Erol Bulut, İstanbul'a iniş yaptı

Fenerbahçe'de yeni teknik direktör açıklaması beklenirken, Alanyaspor'dan ayrılan Erol Bulut İstanbul'a geldi.
TRT Spor'un haberine göre; Aytemiz Alanyaspor'a veda eden teknik direktör Erol Bulut, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi.
Sarı-lacivertli ekibin prensip anlaşmasına vardığı Bulut'u bir kaç gün içinde açıklaması bekleniyor.
TRT Spor'un haberine göre; Aytemiz Alanyaspor'a veda eden teknik direktör Erol Bulut, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi.
Sarı-lacivertli ekibin prensip anlaşmasına vardığı Bulut'u bir kaç gün içinde açıklaması bekleniyor.