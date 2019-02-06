Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Göztepe'yi 1-0 yenen Evkur Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut, galibiyet şansını koruyarak yarı finale gitmek istediklerini söyledi.Bulut, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında maçtan istedikleri sonucu aldıklarını söyledi.İyi bir futbolla mücadeleyi kazandıklarını dile getiren Bulut, şunları söyledi:"Rövanş maçına 1-0'ın avantajıyla gideceğiz. Orada kolay maç olmayacak. Bu skoru koruyarak tur atlamak istiyoruz. Mücadele eden bütün oyuncularımı kutluyorum. Bazı kişiler maçtan önce ilk 11'i gördüğünde 'Böyle 11 oynar mı?' dediler belki ama sahaya kim çıkarsa çıksın ondan beklenen performansı vermeye çalışıyor. Ben ayrıca bu galibiyeti bugün 3 yaşına giren kızım Beren'e armağan etmek istiyorum."