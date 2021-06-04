Erol Bulut biletini kesti: "Onu gönderin"

Gaziantep FK'da, Erol Bulut takımda Osama Rashid'i kesinlikle istemediğini yönetime bildirdi.

, Fotoğraf; AA
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Erol Bulut biletini kesti: 'Onu gönderin'
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04 Haziran 2021 14:16
Osama Jabbar Shafeeq Rashid
Osama Jabbar Shafeeq Rashid
Gaziantep FK
Gaziantep FK'da teknik direktör Erol Bulut geçtiğimiz sezon devre arasında transfer edilen Osama Rashid'i kesinlikle istemediğini yönetime iletti.

Gaziantep Güneş'in haberine göre; Kırmızı siyahlı takımda eksik bölgeleri doldurmak adına transfer hareketliliği an itibariyle başlarken deneyimli isim Erol Bulut'un gönderilmesi konusunda rapor verdiği tek ismin Osama Rashid olduğu öğrenildi.

Yeni sezonda bu bölgeye daha etkin ve verim alınacak bir oyuncu alınmasını isteyen Erol Bulut'un raporu doğrultusunda kırmızı siyahlıların Rashid'in menejeri ile irtibata geçtiği ve 1 yıl daha kontratı bulunan oyuncu ile çözüm yolu aradığı bildirildi.

BEKLENENİ VEREMEMİŞTİ

Gaziantep FK'nın devre arasında kadrosuna kattığı Osama Rashid özellikle Pinto ile önemli şanslar ele geçirmesine rağmen vasatı aşamamıştı. Yönetiminde büyük hayal kırıklığı yaşadığı Rashid'e taraftarlarda büyük tepki göstermişti. Rashid ile yolları ayırmak için Gaziantep FK çözüm aramaya başladı.

BOLU KAMPI'NDA KARAR VERECEK

Gaziantep FK'da fazla forma şansı bulamayan Zvonimir ve Samsunspor'da sezonu kiralık tamamlayan Mücahit Albayrak için Erol Bulut'un bu iki oyuncu hakkında kararını kampta vereceğini söylediği öğrenildi. Bulut'un transfer durumu ve oyuncuların performansına göre iki oyuncu hakkında yönetime Bolu Kampı'nda rapor verecek.

Erol Bulut'un daha önce Zvonimir hakkında olsa da olur olmasa da şeklindeki yorumunun ardından yinede kampta görmenin daha doğru olacağını yönetime söylemesiyle birlikte Zvonimir'e de bir nevi şans tanınmış olurken Mücahit'in de kendisine yakın çevrelere Gaziantep FK'da sezonu tamamlamak istediğini söylediği bildirildi.

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