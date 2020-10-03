Erol Bulut: "Altay, Türkiye'nin en iyi iki kalecisinden biri"

Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut, Altay Bayındır hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Erol Bulut: 'Altay, Türkiye'nin en iyi iki kalecisinden biri'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Ekim 2020 21:41
Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut, sarı-lacivertli takımın file bekçisi Altay Bayındır'ın Türkiye'nin en iyi iki kalecisinden biri olduğunu ifade etti.

Altay Bayındır hakkında konuşan Erol Bulut, "Altay'ın performansından çok memnumum. Karagümrük karşısında da harika bir performans sergiledi. Altay Bayındır, Türkiye'nin en iyi 2 kalecisinden biri"" dedi.

Rıdvan Dilmen ise Altay Bayındır'ın yüksek standartta bir performans sergilediğini dile getirerek, "Altay Bayındır, dünyanın sayılı kulüplerine doğru gidiyor" şeklinde konuştu.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için