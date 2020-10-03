Erol Bulut: 'Altay, Türkiye'nin en iyi iki kalecisinden biri'

Rıdvan Dilmen: "Altay penaltıyı kurtardı ya, tekrarlanması lazım. İhlal var. Kaleci nizami, müthiş uzadı ama vurulduğu anda bakın, kaç tane Fenerbahçeli ceza alanının içinde? Topu kornere atan kim, ihlali yapan Fenerbahçeli oyuncu." pic.twitter.com/fYFmDtEcme



— Sporx (@sporx) October 3, 2020

Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut, sarı-lacivertli takımın file bekçisi Altay Bayındır'ın Türkiye'nin en iyi iki kalecisinden biri olduğunu ifade etti.Altay Bayındır hakkında konuşan Erol Bulut, "Altay'ın performansından çok memnumum. Karagümrük karşısında da harika bir performans sergiledi. Altay Bayındır, Türkiye'nin en iyi 2 kalecisinden biri"" dedi.Rıdvan Dilmen ise Altay Bayındır'ın yüksek standartta bir performans sergilediğini dile getirerek, "Altay Bayındır, dünyanın sayılı kulüplerine doğru gidiyor" şeklinde konuştu.