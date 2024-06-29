Erkekler Milletler Ligi'nde Slovenya ve Fransa, yarı finale çıktı

Voleybolda FIVB Erkekler Milletler Ligi'nde (VNL) Fransa ve Slovenya, yarı finale yükseldi.
Polonya'nın Lodz şehrinde düzenlenen finallerde çeyrek final maçları tamamlandı.
İkinci günün ilk maçında Fransa, İtalya'yı 3-2'yle geçerken, günün son maçında da Slovenya, Arjantin'i 3-2 yenerek yarı finalist oldu.
Yarı finallerde yarın Polonya-Fransa, Slovenya-Japonya maçları oynanacak.
Polonya'nın Lodz şehrinde düzenlenen finallerde çeyrek final maçları tamamlandı.
İkinci günün ilk maçında Fransa, İtalya'yı 3-2'yle geçerken, günün son maçında da Slovenya, Arjantin'i 3-2 yenerek yarı finalist oldu.
Yarı finallerde yarın Polonya-Fransa, Slovenya-Japonya maçları oynanacak.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU