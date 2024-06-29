Erkekler Milletler Ligi'nde Slovenya ve Fransa, yarı finale çıktı

Voleybolda FIVB Erkekler Milletler Ligi'nde (VNL) Fransa ve Slovenya, yarı finale yükseldi.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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Erkekler Milletler Ligi'nde Slovenya ve Fransa, yarı finale çıktı
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29 Haziran 2024 00:23
Voleybolda FIVB Erkekler Milletler Ligi'nde (VNL) Fransa ve Slovenya, yarı finale yükseldi.

Polonya'nın Lodz şehrinde düzenlenen finallerde çeyrek final maçları tamamlandı.

İkinci günün ilk maçında Fransa, İtalya'yı 3-2'yle geçerken, günün son maçında da Slovenya, Arjantin'i 3-2 yenerek yarı finalist oldu.

Yarı finallerde yarın Polonya-Fransa, Slovenya-Japonya maçları oynanacak.

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