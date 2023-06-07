Ergin Ataman: 'Kim ceza alacak görelim'

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Yarı final 3. maçında Fenerbahçe Beko'yu misafir ettiği karşılaşmadan 97-91'lik galibiyetle ayrılan Anadolu Efes'te baş antrenör Ergin Ataman maçtan sonra görüşlerini açıkladı.



İşte Ergin Ataman'ın sözleri:



"Müthiş bir mücadele oldu. Her iki takımı da kutluyorum. Play-off'ta bütün maçlar aynı heyecan ve aynı mücadeleyle geçiyor. Sadece basketbol oynamak yetmiyor, çok iyi mücadele etmek ve ekstra işleri yapmak gerekiyor. Amath M'Baye maç boyunca iyi oynayamamıştı, sonlarda aldığı hücum ribaundunun ardından attığı iki sayıyla maçı almayı başardık. Cuma akşamı bir maç daha oynayacağız, o da aynı şekilde geçecek. Maçın son bölümünde taraftarımız da devreye girdi. Onları da kutluyorum. Bu seri böyle geçecek, belli. Mücadeleye devam, bırakmak yok. Bize inanmayanlar var ama biz inandık. Sonuna kadar inandık, inşallah başaracağız. Maçın sonunda bizim tarafımızdan kaynaklanan herhangi bir gerginlik olmadı. Hep 'Ergin Ataman ortamı geriyor' diyorlar. Ben hiçbir şey yapmadım, ortam yine gerildi. Bu sefer kim gerdi ortalığı, kim ceza alacak görelim. Ben 1. maçtan sonra 24 bin TL para cezası aldım. Şimdi göreceğiz. Problem değil. Tabii ki bunlar hoş değil. Anadolu Efes taraftarı EuroLeague'de fair play davranışlarıyla ve takıma verdiği destekle Avrupa'da öne çıkmış. Şimdi Cuma akşamı taraftarımız burayı daha da hınca hınç dolduracak, takıma destekleri devam edecek. Maçın son bölümünde Fenerbahçe Beko'nun bazı zaaflarını iyi kullandık. Bugün onlarda Wilbekin müthiş bir akşam geçirdi. İlk periyotta durdurmakta zorluk çektik. Sonra yoruldu ve biz de onun savunmadaki zaaflarının üzerine gittik. Micic'i, Clyburn'ü kullandık. Elijah da çok iyi iş çıkardı. Fenerbahçe Beko'nun yorgunluğunun üzerine giderek seriyi çevirmeyi başardık. Kolay bir iş başarmadık, maçın bitmesine altı dakika kala yedi sayı gerideydik. Moral olarak da Fenerbahçe daha avantajlıydı ama oradan maçı çevirmeyi başardık. Bu da gösteriyor ki seriyi bırakmayacağız. Bir sonraki maç da aynı çekişme içinde geçecektir. Fenerbahçe Beko çok iyi bir takım, onlara saygı duyuyoruz. Bizim de daha iyi oynamamız lazım. Bakalım, göreceğiz, mücadeleye devam."





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