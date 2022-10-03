Eren Şafak: 'Bir puanın önemi büyük'

Spor Toto 1. Lig'de Boluspor'a 0-0 berabere kalan Tuzlaspor'da teknik direktör Eren Şafak bekledikleri gibi oyun disiplinine bağlı, mücadeleci bir takımla karşı karşıya geldiklerini söyledi.



Karşılaşmaya iyi başlamadıklarını belirten Şafak, şunları söyledi:



"Sonrasında oyunu dengeye getirdiğimiz ve üstün olduğumuz dakikalar da vardı. Bugün takım savunması anlamında ilk defa gol yemedik. Bu bizim için sevindirici. Mağlup olmayıp devam ettiğimiz için de istikrarı devam ettirebilmek adına bir puanın önemi büyüktü. Bugün oyuncularımın iyi mücadele ettiklerini düşünüyorum. İkinci yarı çok oyundan düştük. Oyunun bazı bölümlerinde baskı yedik. Hakem birkaç tane gereksiz faulü Boluspor'a verince biz ister istemez geriye çekilmek durumunda kaldık."



Şafak, takımı daha iyi hale getirmek için çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Daha önde oynayan, daha mücadeleci bir takım oluşturmaya çalışıyorum. Üçüncü bölgede oynamaya biraz daha alışmamız gerekiyor. Bugün takımda bunlar eksikti." ifadelerini kullandı.





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