Ekvador basını, Fenerbahçe'nin golcüsü Enner Valencia'nın Sevilla maçındaki performansını masaya yatırdı."Süperman Sevilla'da tökezledi" manşeti ile verilen haberde tecrübeli golcünün etkisiz bir oyun oynadığı vurgulandı.33 yaşındaki forvetin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Yeni sözleşme konusunda yapılan görüşmelerde henüz bir sonuç alınmış değil. Kısa süre içinde bu sürecin sonlandırılması bekleniyor.Valencia, bu sezon oynadığı 33 maçta 2 bin 93 dakika sahada kaldı. Deneyimli isim bu süre içinde rakip ağları 26 kez sarstı. Ekvadorlu golcü sahada kaldığı her 81 dakikada bir takımı adına gol katkısı yapıyor. Enner Valencia, gol kralığı yarışında da lider durumda. Transfermarkt verilerine göre ise Valencia'nın güncel piyasa değeri 3 milyon euro.