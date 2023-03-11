Enner Valencia, Ekvador'da gündem oldu!

Fenerbahçe'nin golcüsü Enner Valencia'nın Sevilla maçındaki performansı Ekvador basınında gündem oldu. "Süperman Sevilla'da tökezledi" manşeti ile verilen haberde tecrübeli forvetin etkisiz bir oyun oynadığı vurgulandı.

, Fotoğraf; AA
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Enner Valencia, Ekvador'da gündem oldu!
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11 Mart 2023 13:01
Enner Valencia
Enner Valencia
Fenerbahçe
Ekvador basını, Fenerbahçe'nin golcüsü Enner Valencia'nın Sevilla maçındaki performansını masaya yatırdı.

"Süperman Sevilla'da tökezledi" manşeti ile verilen haberde tecrübeli golcünün etkisiz bir oyun oynadığı vurgulandı.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

33 yaşındaki forvetin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Yeni sözleşme konusunda yapılan görüşmelerde henüz bir sonuç alınmış değil. Kısa süre içinde bu sürecin sonlandırılması bekleniyor.

DEĞERİ 3 MİLYON EURO

Valencia, bu sezon oynadığı 33 maçta 2 bin 93 dakika sahada kaldı. Deneyimli isim bu süre içinde rakip ağları 26 kez sarstı. Ekvadorlu golcü sahada kaldığı her 81 dakikada bir takımı adına gol katkısı yapıyor. Enner Valencia, gol kralığı yarışında da lider durumda. Transfermarkt verilerine göre ise Valencia'nın güncel piyasa değeri 3 milyon euro. 

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