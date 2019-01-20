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En heyecan verici transferi seçiyoruz



Oldukça hareketli geçen Ocak ayı transfer döneminde geçmişe gidiyoruz ve soruyoruz, sizce 3 büyüklerin en heyecan yaratan transferi hangisiydi? Fotoğrafların yanında yer alan "oklar" ile oy verebilirsiniz.
 
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