Emre Çolak'tan Galatasaray'a sinyal

İspanya 2. Ligi'nde Deportivo forması giyen Emre Çolak'ın, takımının son idmanına gerekçe göstermeden katılmaması kulübünde olay oldu. Üstüne bir de sosyal medyasından Deportivo ile ilgili tüm paylaşımlarını silen 29 yaşındaki futbolcunun G.Saray'a döneceği ileri sürüldü.



Hatta Emre'nin Fatih Terim'le görüştüğünü yakın çevresine anlatıp "Geri dönmek için teklif bekliyorum. Fatih hocayla görüştüm beklememi söyledi" dediği belirtildi.