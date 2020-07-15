Emre Çolak'tan Galatasaray'a sinyal

Deportivo ile ilgili tüm paylaşımlarını silen 29 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'a döneceği iddia edildi.

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Emre Çolak'tan Galatasaray'a sinyal
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15 Temmuz 2020 13:28
İspanya 2. Ligi'nde Deportivo forması giyen Emre Çolak'ın, takımının son idmanına gerekçe göstermeden katılmaması kulübünde olay oldu. Üstüne bir de sosyal medyasından Deportivo ile ilgili tüm paylaşımlarını silen 29 yaşındaki futbolcunun G.Saray'a döneceği ileri sürüldü.

Hatta Emre'nin Fatih Terim'le görüştüğünü yakın çevresine anlatıp "Geri dönmek için teklif bekliyorum. Fatih hocayla görüştüm beklememi söyledi" dediği belirtildi.


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