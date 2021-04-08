Emre Belözoğlu'ndan Pelkas sürprizi

Fenerbahçe'de teknik sorumlu Emre Belözoğlu'nden sürpriz bir Dimitris Pelkas hamlesi geldi.

Haber; Sporx.com
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Emre Belözoğlu'ndan Pelkas sürprizi
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08 Nisan 2021 18:04
Süper Lig'de Yeni Malatyaspor deplasmanına çıkan Fenerbahçe'de teknik direktör Emre Belözoğlu'ndan sürpriz bir hamle geldi.

Emre Belözoğlu, Yeni Malatyaspor deplasmanında Dimitris Pelkas'ı ilk 11'de tercih etmedi. Pelkas'ın yerine İrfan Can Kahveci ilk 11'de şans buldu.

Fenerbahçe'de bu sezon 23 Süper Lig maçına çıkan Pelkas, 22 karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Yunan futbolcu, sadece sakatlık sonrası Göztepe karşılaşmasına yedek başladı ve oyuna sonradan dahil oldu.

EMRE BELÖZOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Dimitris Pelkas'ın yedek kalması hakkında konuşan Emre Belözoğlu "Oynamak istediğimiz bir oyun var ve bunu çok uzun süremiz olmadığı için fazla pratik edemiyoruz. Her maçın ayrı taktiği var. Oyun anlayışımıza göre bir senaryo bekliyoruz ve böyle 11 kuruyoruz. Her oyuncumuz değerli."  açıklamasını yaptı.





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