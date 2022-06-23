Emre Belözoğlu'ndan Okan Buruk sözleri

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu açıklamalarda bulundu.



Belözoğlu, "Centilmence, dostça mücadele ettiğimiz ve hak edenin başarıya ulaştığı bir sezon olsun. Biz de bugün başladık, geldiğimiz günden bu yana gelişim gösteren, istediğimiz kadar puan toplayamasak da Avrupa'ya giden bir takım bıraktık geçen sezon. Avrupa kupalarına katılmak isteyen ve sezon sonuna kadar ilk 3-4 arasında yer alan bir takım oluşturmak istiyoruz. İyi bir takımımız var. Hazırlık maçlarımız var, kampımız olacak. Maça kadar hazır olacağımızı düşünüyorum" dedi.



"Teknik adamlık kariyerimdeki ilk kamp heyecanı olacak. PAF takımdan A Takım'a çıkmış gibi heyecanlıyım." sözlerini kullanan genç teknik adam, transfer konusunda gelen soruya ise, "Aramıza katılan arkadaşlarımız oldu. Çalışmalarımız devam ediyor. Minimum 3 oyuncuyla daha anlaşacağımızı düşünüyorum. Sağ olsun yönetim ve başkan bize destek oluyor. Ön tarafa oyunumuza daha uygun, daha üretken, skora katkı verecek oyuncu arıyoruz. Görüşmelerde sona geldiğimiz isimler de var, devam eden görüşmeler de var. 3 oyuncu almak istiyoruz, kampa yetiştirmek istiyorduk ama kulübün de ekonomisini düşünerek doğru oyuncuları aldırmaya çalışacağız." diye konuştu.



Emre Belözoğlu son olarak, Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Okan Buruk ile ilgili gelen soruya, "Okan Buruk benim için çok değerli bir insan. Bir ağabey benim için. Her zaman mutlu, başarılı olmasını isterim. O da rekabetçi bir insandır. Sahaya çıkınca kendi camialarımız adına her şeyi veririz. Ondan sonrası kısmettir, teslim oluruz. Ben Okan Ağabey'in hak ettiği yerde olduğunu düşünüyorum. Buralara gelmeyi sonuna kadar hak etti. Kendisine başarılar diliyorum. Herkese nasip olmayacak şekilde kendi camiasına hocalık yapacak, başarılar diliyorum." değerlendirmesini yaptı.









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