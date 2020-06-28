Emre Belözoğlu: "Gökhan Töre dirsek atmadı"

Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu, Gökhan Töre'nin oyundan atıldığı pozisyonla ilgili konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Emre Belözoğlu: 'Gökhan Töre dirsek atmadı'
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28 Haziran 2020 00:05
Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu, Yeni Malatyasporlu Gökhan Töre ile hava topu mücadelesinin ardından yerde kalması ve rakibinin ikinci sarı kartla atılmasının ardından açıklamalarda bulundu.

"GÖKHAN TÖRE DİRSEK ATMADI"

Emre Belözoğlu, Gökhan Töre'nin atıldığı pozisyonla ilgili olarak "Gökhan Töre bana dirsek atmadı" ifadelerini kullandı.

GEVREK: "KEŞKE SAHADA SÖYLESEYDİ"

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Emre Belözoğlu'nun bu sözlerinin Beyaz TV'de aktarılmasının ardından canlı yayın sırasında "Keşke sahada bunu söyleseydi." derken "Emre Belözoğlu'a yakıştıramadım." açıklamasını yaptı.

Adil Gevrek ayrıca "Hakemlerde sıkıntı var. Kimse sorsan herkes dert yanıyor. Bence hakemler yeteneksiz ve korkaklar. Hak ve hukuk konusunda o korkularına yeni düşünüyorlar." dedi.



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