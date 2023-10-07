Emre Belözoğlu'dan hakemlere tepki!

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında sahasında ondihome Kayserispor'u 3-0 yenen MKE Ankaragücü'nün teknik direktörü Emre Belözoğlu, tahminlerinin üstünde güzel bir başlangıç yaptıklarını söyledi.Belözoğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, öncelikle Ankara'nın efsane gazetecilerinden İsmail Ali Öcal'ı ölüm yıldönümünde bir kez daha anarak kendisine Allah'tan rahmet dilediğini dile getirdi.Büyük bir camiaya geldiğinin, kendisinden beklentilerin yüksek olduğunun farkında olduğunu belirten Belözoğlu, "Bizim için tahminimizin üstünde güzel bir başlangıç oldu, en büyük payın oyuncu grubunun olduğunu söyleyeyim, 3 günlük kısa çalışmalarımızda ne gösterdiysek oyuncular elinden geldiğince yapmaya çalıştı. Taraftarın baskısı çok yüksek, bunu pozitife çevirmek ve oyuncuların üstündeki baskıyı almak adına elimden gelen her şeyi yapacağım ama bu da oyuncuları motive etmeli. Bugün baktığınızda stat tam dolmamasına rağmen inanılmaz güzel bir atmosfer vardı." diye konuştu."Sayın başkanımız önderliğinde taraftarıyla, sporcusuyla birleşerek, hep beraber çalışırsak inşallah güzel günler gelecektir" diyen Belözoğlu, futbolcularına emekleri için teşekkür etti.MKE Ankaragücü'nün şampiyonluk ve Avrupa hedefi için de Belözoğlu, "Hayatım boyunca hep iddialı birisi oldum. Tabii ki Allah hepimize verdiğimiz sözleri yerine getirmeyi nasip etsin ama kolay değil. Sabırla ve aynı zamanda çok ciddi çalışmayla başarılabilecek hedefler. Ben buraya bunu başarmak için geldiğimi net bir şekilde söyleyebilirim. Bu kulübe de bu şehre de sayın başkanın emeklerine de zaten Avrupa'ya gitmek yakışır. İnşallah bunu başarırız." ifadelerini kullandı.Başkent ekibindeki bazı eksikliklerin de giderileceğini belirten Belözoğlu, "İyi bir ekiple çalışacağız, analize önem veriyoruz. Oyuncular çok mutlu, bunu devam ettirmek istiyoruz. Eksiklikler mutlaka var ama düzelmeyecek durumlar değil. İnşallah çok daha iyi oyunlar oynayıp daha iyi skorlar alabileceğimiz maçlar da yaşarız hep beraber." dedi."Hakemlerin teknik adamlar adına tavrı çok mutluluk verici değil. Yaklaşımlar çok sertleşiyor, uyarıcı tonlar çok yüksek, genç hakemler, ben 23 senemi futbola verdim. Kimseden de özel bir saygı beklemiyorum, teknik direktörlük makamı itibarıyla hakemlerin diyaloglarında biraz daha olumlu, daha birleştirici üsluplar, onların toparlayıcı üsluplarıyla olmalı, tabii ki hakaret etmediğimiz sürece kurallar dairesinde olmalı. Bu üslup böyle devam ederse ister istemez o gerginliklere vesile olur bu, ama sarı kart haklıydı biraz çizgiyi ihlal etmişiz, ben de kulübe ve sahaya yeni alışıyorum ondan dolayı oldu o sarı kart."Orhan Ak'ın da başkent ekibine dahil olmasına yönelik Belözoğlu, "Bizimle beraber olacak, özel bir durumu var belli dönemler bizle beraber olacak, bizim planlamamız ve analiz ekibinin başında benim birinci yardımcım olarak devam edecek." dedi.Gambiyalı forvet Ali Sowe'un durumuna ilişkin de Belözoğlu, "Ali Sow ile görüştük. Kendisi, milli arayla beraber tam hazırlanmak ve İstanbulspor maçıyla başlamak istediğini söyledi. Oyuncunun fikirleri benim için önemlidir, ona inanmak ve güvenmek önemlidir. Ali'nin böyle bir durumu vardı, o katıldığında da hepsi beraber iyi bir ön blok hattımız olacak. Elimizdeki her oyuncudan faydalanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.