Emlak Konut, Kayseri Basketbol karşında zorlanmadı!

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Emlak Konut, konuk ettiği Melikgazi Kayseri Basketbol'u 87-73 mağlup etti.
Salon: Başakşehir Spor Kompleksi
Hakemler: Polat Parlak, Burak Durmuş, Metin Erol
Emlak Konut: Melek Selçok 3, Merve Arı 11, Lavender 16, Bahar Çağlar Ökten 10, Berfin Sertoğlu 3, Eda Balkan, Emel Sığırcı, Gizem Yavuz 7, Fields 17, Walker 18, İclal Duranoğlu, Gözde Eldaş 2
Melikgazi Kayseri Basketbol: Weaver 20, Sevgi Tonguç, Zeynep Öykü Kalbisağde 14, Eylül Minez, Mısra Albayrak, Hayes 20, Hatice Sönmez 13, Feray Dalkılıç 6
1. Periyot: 24-15
Devre: 38-32
3. Periyot: 56-50
Salon: Başakşehir Spor Kompleksi
Hakemler: Polat Parlak, Burak Durmuş, Metin Erol
Emlak Konut: Melek Selçok 3, Merve Arı 11, Lavender 16, Bahar Çağlar Ökten 10, Berfin Sertoğlu 3, Eda Balkan, Emel Sığırcı, Gizem Yavuz 7, Fields 17, Walker 18, İclal Duranoğlu, Gözde Eldaş 2
Melikgazi Kayseri Basketbol: Weaver 20, Sevgi Tonguç, Zeynep Öykü Kalbisağde 14, Eylül Minez, Mısra Albayrak, Hayes 20, Hatice Sönmez 13, Feray Dalkılıç 6
1. Periyot: 24-15
Devre: 38-32
3. Periyot: 56-50
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