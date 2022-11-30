X

Emlak Konut, Kayseri Basketbol karşında zorlanmadı!

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Emlak Konut, konuk ettiği Melikgazi Kayseri Basketbol'u 87-73 yendi.

Haber; AA
Abone Ol
Emlak Konut, Kayseri Basketbol karşında zorlanmadı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Kasım 2022 20:18
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Emlak Konut, konuk ettiği Melikgazi Kayseri Basketbol'u 87-73 mağlup etti.

Salon: Başakşehir Spor Kompleksi

Hakemler: Polat Parlak, Burak Durmuş, Metin Erol

Emlak Konut: Melek Selçok 3, Merve Arı 11, Lavender 16, Bahar Çağlar Ökten 10, Berfin Sertoğlu 3, Eda Balkan, Emel Sığırcı, Gizem Yavuz 7, Fields 17, Walker 18, İclal Duranoğlu, Gözde Eldaş 2

Melikgazi Kayseri Basketbol: Weaver 20, Sevgi Tonguç, Zeynep Öykü Kalbisağde 14, Eylül Minez, Mısra Albayrak, Hayes 20, Hatice Sönmez 13, Feray Dalkılıç 6

1. Periyot: 24-15

Devre: 38-32

3. Periyot: 56-50

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ