Emin Bayram'dan derbi açıklaması

Galatasaray'ın genç savunma oyuncusu Emin Bayram, VavaCars Fatih Karagümrük maçı sonrası açıklamalarda bulundu.



Galibiyetle ilgili konuşan Emin Bayram "Galatasaray'ın genlerinde kazanmak var. Ben de elimden geleni yaptım. Her maça 3 puan için çıkıyoruz ve sonuç aldık." dedi.



Beşiktaş derbisi ve şampiyonlukla ilgili konuşan Emin Bayram "Karagümrük 10 kişi kalmadan önce de iyiydik. Birçok pozisyona girdik. Haftaya derbi var, ona hazırlanacağız. Sezon sonunda şampiyonluğu kutlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.



