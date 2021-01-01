Embiid: "KOVID beni çok etkiledi, kurtulamayacağımı sandım"

Philadelphia 76ers yıldızı Joel Embiid, kadroya geri dönmesi sonrası KOVID-19 ile olan zorlu deneyimini paylaştı.



Testinin pozitif çıkmasının ardından ligin sağlık ve güvenlik protokollerine girdikten sonra dokuz maçı kaçırmış olan Embiid, bir noktada hayatından endişe ettiğini söyledi:



"Beni çok etkiledi. Ciddi anlamda kurtulamayacağımı düşündüm. O kadar kötüydü. Burada oturabildiğime şükrediyorum. Çok sıkıntı çektirdi ama üstesinden geldiğim için mutluyum."



Sezonda 10-10 derecesine sahip olan ve Doğu'da 11. sırada yer alan 76ers, son 10 maçında yalnızca iki galibiyet alabilmişti.



