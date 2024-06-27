Edirneli pehlivanlar Kırkpınar'a hazırlanıyor

Edirne'de pehlivanlar, 4-7 Temmuz'da düzenlenecek 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesi hazırlıklarına devam ediyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Edirneli pehlivanlar Kırkpınar'a hazırlanıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Haziran 2024 16:24
Edirne'de pehlivanlar, 4-7 Temmuz'da gerçekleştirilecek 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesi hazırlıklarını sürdürüyor.

Antrenmanlarını Sarayiçi Er Meydanı yanındaki yeşil alanda yapan pehlivanlar, Kırkpınar'da en iyi dereceyi elde edebilmek için taktik ve dayanıklılık çalışması gerçekleştiriyor.

Edirne Belediyesi Güreş Takımı Antrenörü ve başaltı boyunda güreşen Tansel Umut, AA muhabirine sıcak ve bunaltıcı bir havada çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Hedeflerinin Kırkpınar'da kürsüye çıkmak olduğunu belirten Umut, "Çalışmalarımız iyi gidiyor, kış ayından bu yana hazırlıklarımız devam ediyor. Belediyeyi temsilen 15 güreşçimiz çayıra çıkacak. Edirne'yi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz." dedi.

Büyük orta boyda güreşen Atakan Makas ise Kırkpınar'a yoğun bir tempoda hazırlandıklarını ifade etti.

Hedefinin birincilik olduğunu dile getiren Makas, "Benim şahsi hedefim bu sene nasip olursa başaltına çıkmak. Edirne'yi en iyi şekilde temsil ederek başaltı boyuna çıkmak istiyorum." diye konuştu.

Deste küçük boyda güreşen Burak Altıok da Kırkpınar'a iyi şekilde hazırlandıklarını kaydetti.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery