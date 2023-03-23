Edin Visca şov başladı!

Edin Visca, sakatlığının ardından 2 ay sonra çıktığı Adana Demirspor maçında 1 gol atmış 1 de asist katkısı sağlamıştı.



Boşnak sağ kanadın performansı damaklarda tat bırakırken, 32 yaşındaki oyuncu idmanlarda da şov yapıyor.



Oynanan çift kalede hem attığı goller hem de pasları ile kalitesini ortaya koyan tecrübeli futbolcu, önceki gün yapılan çalışmada ise takım arkadaşlarının övgülerini alan isim oldu. "Aferin Visca, harikasın Visca" sözleri sık sık duyuldu.



