Eda Erdem: 'Böyle bir maça ihtiyacımız vardı'

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem, Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası B Grubu 3. maçında Dominik Cumhuriyeti'ne karşı alınan 3-2'lik galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.



Rakibin iyi bir takım olduğunu söyleyen Eda Erdem, "Zaten Dominik maçının zor geçeceğini biliyorduk çünkü hem iyi hücum yapıyorlar hem de çok iyi savunma yapıyorlar. Liberoları inanılmaz iyi. Maç içinde de çok fazla ralli oldu bu yüzden. Zorlu bir maçtı ancak böyle bir maça ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum." dedi.



4. setteki düşüşe rağmen maçı kazanmalarının önemli olduğunu söyleyen Erdem, "Tie-break'te takımın dirayetli şekilde kalması önemli çünkü 4. sete beklemediğimiz şekilde başladık. 4. setteki kötü oyuna bir sebep gösteremem. Her maça kazanmak için çıkıyoruz ama o an bazen istediklerinizi yapamıyorsunuz. Evet zorlandık ama o kadar hatalı bir setin sonunda son sette böyle dirayetli bir performans göstermemiz önemli. Bütün takımı kutluyorum." ifadelerini kullandı.



DİĞER RAKİPLER



Gruptaki diğer 2 rakip Polonya ve Hırvatistan'ı değerlendiren Erdem, "Bence grupta herkes birbirine yakın. Hırvatistan da iyi bir takım ve 3 gün üst üste maç yapmış olacağız. Sonrasında Polonya maçımız var. Onlarla yıllardır çeşitli turnuvalarda oynuyoruz ve iki takım da birbirini çok iyi tanıyor. Her iki maçtan da 3 puanla ayrılmak için elimizden geleni yapacağız." diyerek sözlerini noktaladı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ