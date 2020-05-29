Eczanelerin açılış kapanış saatleri değişti

İstanbul'da eczanelerin açılış-kapanış saatleri değişti. "1 Haziran Pazartesi günü itibarıyla İstanbul'da eczane açılış-kapanış saatleri hafta içi ve cumartesi günleri 09.00-19.00 olarak uygulanacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Eczanelerin açılış kapanış saatleri değişti
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29 Mayıs 2020 11:03
İstanbul'daki eczaneler 1 Haziran Pazartesi gününden itibaren hafta içi ve cumartesi günleri 09.00-19.00 saatleri arasında çalışacak.

İstanbul Eczası Odası'ndan yapılan açıklamada, "Kovid-19 pandemisi normalleşme süreci kapsamında, 1 Haziran Pazartesi günü itibarıyla İstanbul'da eczane açılış-kapanış saatleri hafta içi ve cumartesi günleri 09.00-19.00 olarak uygulanacaktır." ifadeleri kullanıldı.

İstanbul Ecza Odası'ndan yapılan açıklamanın tam metni şöyle:

"Değerli Meslektaşlarımız;

Covid-19 pandemisi normalleşme süreci kapsamında, 1 Haziran Pazartesi günü itibarıyla İstanbul'da eczane açılış-kapanış saatleri hafta içi ve cumartesi günleri 09.00-19.00 olarak uygulanacaktır.

Önemle bilgilerinize sunarız."

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