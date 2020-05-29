Eczanelerin açılış kapanış saatleri değişti

İstanbul'daki eczaneler 1 Haziran Pazartesi gününden itibaren hafta içi ve cumartesi günleri 09.00-19.00 saatleri arasında çalışacak.İstanbul Eczası Odası'ndan yapılan açıklamada, "Kovid-19 pandemisi normalleşme süreci kapsamında, 1 Haziran Pazartesi günü itibarıyla İstanbul'da eczane açılış-kapanış saatleri hafta içi ve cumartesi günleri 09.00-19.00 olarak uygulanacaktır." ifadeleri kullanıldı."Değerli Meslektaşlarımız;Covid-19 pandemisi normalleşme süreci kapsamında, 1 Haziran Pazartesi günü itibarıyla İstanbul'da eczane açılış-kapanış saatleri hafta içi ve cumartesi günleri 09.00-19.00 olarak uygulanacaktır.Önemle bilgilerinize sunarız."