Eczanelerin açılış kapanış saatleri değişti

İstanbul'daki eczaneler 1 Haziran Pazartesi gününden itibaren hafta içi ve cumartesi günleri 09.00-19.00 saatleri arasında çalışacak.
İstanbul Eczası Odası'ndan yapılan açıklamada, "Kovid-19 pandemisi normalleşme süreci kapsamında, 1 Haziran Pazartesi günü itibarıyla İstanbul'da eczane açılış-kapanış saatleri hafta içi ve cumartesi günleri 09.00-19.00 olarak uygulanacaktır." ifadeleri kullanıldı.
İstanbul Ecza Odası'ndan yapılan açıklamanın tam metni şöyle:
"Değerli Meslektaşlarımız;
Covid-19 pandemisi normalleşme süreci kapsamında, 1 Haziran Pazartesi günü itibarıyla İstanbul'da eczane açılış-kapanış saatleri hafta içi ve cumartesi günleri 09.00-19.00 olarak uygulanacaktır.
Önemle bilgilerinize sunarız."
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
İstanbul Eczası Odası'ndan yapılan açıklamada, "Kovid-19 pandemisi normalleşme süreci kapsamında, 1 Haziran Pazartesi günü itibarıyla İstanbul'da eczane açılış-kapanış saatleri hafta içi ve cumartesi günleri 09.00-19.00 olarak uygulanacaktır." ifadeleri kullanıldı.
İstanbul Ecza Odası'ndan yapılan açıklamanın tam metni şöyle:
"Değerli Meslektaşlarımız;
Covid-19 pandemisi normalleşme süreci kapsamında, 1 Haziran Pazartesi günü itibarıyla İstanbul'da eczane açılış-kapanış saatleri hafta içi ve cumartesi günleri 09.00-19.00 olarak uygulanacaktır.
Önemle bilgilerinize sunarız."
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın