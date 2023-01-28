Eczacıbaşı, Nilüfer'e set vermedi

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda Nilüfer Belediyespor'u 3-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Eczacıbaşı, Nilüfer'e set vermedi
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28 Ocak 2023 18:51
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda Nilüfer Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
 Salon: Cengiz Göllü Voleybol

Hakemler: Ahmet Oğuzhan Ünal, Melike Özkan Erol

Nilüfer Belediyespor: Sıla Çalışkan, Hümay Fırıncıoğlu, İlayda Uçak, Atkinson, Nuneviller, Deniz Uyanık (Eylül Akarçeşme, Arzum Tezcan, Cansu Bir, Radosova, Milanova)

Eczacıbaşı Dynavit: Jack-Kısal, Ognjenovic, Yaprak Erkek, Beyza Arıcı, Fabris, Saliha Şahin (Şebnem Simge Aköz, Defne Başyolcu, Elif Şahin, Aybüke Özel)

Setler: 20-25, 23-25, 22-25

Süre: 86 dakika (26, 30, 32)

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