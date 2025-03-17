Eczacıbaşı'nda Ferhat Akbaş ile yollar ayrıldı!

Eczacıbaşı'nda 2021/22 sezonundan bu yana baş antrenörlük görevi yapan Ferhat Akbaş ile yollar ayrıldı.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Sezon sonuna kadar takımın başına altyapı teknik koordinatörü Hüseyin Doğanyüz geçecek.
ECZACIBAŞI İLE 2 KUPA
Eczacıbaşı ile 2021/22 CEV Kupası şampiyonluğu ve 2023 Dünya Kulüpler Şampiyonası şampiyonluğu yaşamıştı.
Sezon sonuna kadar takımın başına altyapı teknik koordinatörü Hüseyin Doğanyüz geçecek.
ECZACIBAŞI İLE 2 KUPA
Eczacıbaşı ile 2021/22 CEV Kupası şampiyonluğu ve 2023 Dünya Kulüpler Şampiyonası şampiyonluğu yaşamıştı.