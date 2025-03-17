Eczacıbaşı'nda Ferhat Akbaş ile yollar ayrıldı!

Eczacıbaşı, Ferhat Akbaş'ın Japonya Milli takımındaki görevi sebebiyle sözleşmelerini karşılıklı olarak anlaşarak sona erdirilmesine karar verdiklerini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Eczacıbaşı'nda Ferhat Akbaş ile yollar ayrıldı!
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17 Mart 2025 14:24
Son güncelleme 17 Mart 2025 14:42
Eczacıbaşı'nda 2021/22 sezonundan bu yana baş antrenörlük görevi yapan Ferhat Akbaş ile yollar ayrıldı.

Sezon sonuna kadar takımın başına altyapı teknik koordinatörü Hüseyin Doğanyüz geçecek.

ECZACIBAŞI İLE 2 KUPA

Eczacıbaşı ile 2021/22 CEV Kupası şampiyonluğu ve 2023 Dünya Kulüpler Şampiyonası şampiyonluğu yaşamıştı.
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