Eczacıbaşı Dynavit Laura Heyrman'la yollarını ayırdığını açıkladı

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı'nda Belçikalı orta oyuncu Laura Heyrman'la yolların ayrıldığı açıklandı.



Eczacıbaşı Dynavit'ten yapılan açıklamada, "İki sezon boyunca pozitif enerjisi, mücadeleci ruhu ve hırsını takıma taşıdığı için Laura'ya kulübümüze katkılardan ötürü teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." denildi.



BİR ŞAMPİYONLUK KAZANDI



Geçen sezon Eczacıbaşı Dynavit'le ligde ikincilik yaşadı. Bu sezon Cev Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde kupayı kazandı.





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