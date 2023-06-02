Eczacıbaşı Dynavit Laura Heyrman'la yollarını ayırdığını açıkladı

Eczacıbaşı Dynavit'e iki sezon önce takıma kattığı orta oyuncu Laura Heyrman'la karşılıklı anlaşarak takımdan ayrıldığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Instagram
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Eczacıbaşı Dynavit Laura Heyrman'la yollarını ayırdığını açıkladı
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02 Haziran 2023 13:00
Son güncelleme 02 Haziran 2023 16:52
Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı'nda Belçikalı orta oyuncu Laura Heyrman'la yolların ayrıldığı açıklandı.

Eczacıbaşı Dynavit'ten yapılan açıklamada, "İki sezon boyunca pozitif enerjisi, mücadeleci ruhu ve hırsını takıma taşıdığı için Laura'ya kulübümüze katkılardan ötürü teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." denildi.

BİR ŞAMPİYONLUK KAZANDI

Geçen sezon Eczacıbaşı Dynavit'le ligde ikincilik yaşadı. Bu sezon Cev Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde kupayı kazandı.

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