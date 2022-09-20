Dzyuba için Milli Takım açıklaması

Rusya Milli Takım Teknik Direktörü Valeri Karpin, kadroya davet etmediği Adana Demirsporlu Artem Dzyuba için konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Dzyuba için Milli Takım açıklaması
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20 Eylül 2022 21:10
Rusya Milli Takım Teknik Direktörü Valeri Karpin, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Karpin, "Kaptan kim olacak?" sorusuna, "Birisi kaptanlık yapacak" şeklinde cevap verdi. Basın mensuplarına "Dzyuba'yı sormayacak mısınız?" diyen 53 yaşındaki teknik adam, sorusunun cevabını da verdi ve, "Dzyuba'yı Türkiye'de tek bir maçta bile izlemedim. Bu nedenle onu davet etmeyi düşünmedim" ifadelerini kullandı.

Adana Demirspor'da 3 maça çıkan 34 yaşındaki Artem Dzyuba 1 kez fileleri havalandırdı.

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