San Antonio Spurs, genç oyuncu Dylan Harper'ın sol baldırında kas zorlanması tespit edildiğini ve oyuncunun birkaç hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.



Harper, Pazar günü Phoenix Suns maçında Nick Richards'ın şutunu bloklamaya çalışırken sakatlanmıştı. Maç sonrası koltuk değnekleriyle ve yürüyüş botu içinde görüntülendi.



Takım arkadaşı Victor Wembanyama, sakatlık sonrası Harper'a destek verdi:



"Onun için en iyisini umuyorum. Gerçekten harika işler başardı. Ne kadar iyi oynadığına inanmak bile zor. Ama sakatlıklar oyunun bir parçası. Bununla başa çıkmayı öğrenmeliyiz. Neyse ki yakında bazı oyuncularımız geri dönecek."



