Dusko Tosic'e bıçaklı tehdit!

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Dusko Tosic, Kalemeydan'da koşu yaptığı sırada üç erkekten oluşan bir grup tarafından bıçakla tehdit edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Dusko Tosic'e bıçaklı tehdit!
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05 Temmuz 2020 15:50
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Dusko Tosic ve kondisyon antrenörü Andreja Milutinovic, sabah saatlerinde koşu için çıktıkları Belgrad'ın Kalemeydan parkında saldırıya uğradılar.

Objektiv'de yer alan habere göre; Dusko Tosic ve Milutinovic, sabah erken saatlerde koşuya çıktılar. Kalemeydan içinde yaptıkları koşu sırasında 3 erkekten oluşan bir grup Tosic ve Milutinovic'i durdurup para istedi.

İkili, para vermeyi reddetti. Bunun üzerine üç erkekten oluşan saldırganlar, bıçakla tehdit ederek para taleplerini yineledi.

Tosic ve Milutinovic, bıçağın çıkmasının ardından koşarak olay yerinden uzaklaşmaya çalıştılar ancak bu kez üzerlerine taşlar atıldı. İkili, olayı yaralanmadan atlattı.



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