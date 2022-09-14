Dursun Özbek'ten flaş açıklamalar

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek kulübün Divan Kurulu Eylül Ayı Olağan Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.



Dursun Özbek'in açıklamaları:

"BANKALAR BİRLİĞİ ANLAŞMASINDAN ÇIKACAĞIZ"



"Seçimin üzerinden 3 ay gibi bir zaman geçti. Bu süreçte bazı vaatlerde bulunduk. En önemlilerinden biri Galatasaray'da barış ve sevgi ikliminin hakim olması gerektiğini söyledik. Ben ve ekip arkadaşlarım bu iklimi başlangıç aşaması da olsa gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum. Bundan dolayı gururluyum. Bankalar Birliği anlaşmasından çıkılması gerektiğini söyledik. O konudaki çalışmalarımız da çok güzel devam ediyor, umuyorum yakın zamanda başaracağız."



"ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR"



"Galatasaray Adası konusunda kulübe hiçbir yük bindirmeden yönetim kurulu olarak giderleri karşıladık. Özellikle ikinci başkanımız Metin Öztürk'e teşekkür ediyorum. Adanın sağındaki ve solundaki parsellerin üst kullanım haklarını 30 yıllığına Milli Emlak'tan aldık. Elimizdeki mevcut tapudan hiçbir farkı yok. Proje uygulaması için çalışmalarımız devam ediyor."



"MALİ BAĞIMSIZLIK ŞART"



"Galatasaray, kuruluşundan beri hürriyetine düşkün bir topluluktur. Bunu zedeleyecek hiçbir şeyi kabul edemeyiz. Onun için de mali bağımsızlığımızı elimize almamız lazım."



"ANLAŞMADAN ÇIKMAMIZ GEREK"



"Bankalar Birliği anlaşması o gün çok doğruydu ve ben olsam ben de imza atardım. Ancak bugün bazı imkanlarımız varsa bizim bu anlaşmadan çıkmamız gerekir. Galatasaray'ın menfaatine bir şey yapmak istiyoruz. Hemen muhasebeden arkadaşlar gelip 'Bankalar Birliği Anlaşması izin vermiyor' diyor. Borcumuz neyse ödeyerek bu anlaşmadan çıkacağız."



"1 MİLYAR GELİR BEKLENİYOR"



"Bugüne kadar Galatasaray'ın en eksik parçalarından birisi sevgi iklimiydi. Galatasaray Adası'na gittiğiniz zaman üyelerimizin aileleri ile çocuklarıyla sevgi iklimini yaşadığını göreceksiniz. Galatasaray'ı mali bağımsızlığına kavuşturmak için birinci projemiz; daha önceki dönemde Mecidiyeköy'de başlattığımız proje. O dönemde otel olarak düşündüğümüz projenin bugün geldiğimiz noktada rezidans olarak hayata geçirilmesine karar verilmiştir. Bu projeden 1 milyar TL'ye yakın gelir bekliyoruz."



"PROJELERİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"



"Bankalar Birliği ile bir araya geldik. Anlaşma gereği bu projeden bir satış gerçekleştirdiğimizde yarısına otomatik olarak bloke geliyor. Biz onlara bloke edilecek para toplansın, Galatasaray'a en faydalı şekilde kullanılsın diye bir öneride bulunduk. Söz verdiğim projeler var ve bunları gerçekleştirmek istiyoruz."



ERDEN TİMUR'A TEŞEKKÜR



"Hem Mecidiyeköy projesinde hem de Ada'nın yenilenmesinde sevgili Erden Timur'un çok büyük emeği vardır. Şükranlarımı sunuyorum kendisine."



"EN ÖNEMLİ DİLEĞİMİZ..."



"Mali bağımsızlık dileğimizin en önemli projesi; Florya. Sevgili bakan ve sayın cumhurbaşkanı bu projemize onay verdi. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bu projeler Galatasaray'ın çıkışıdır. Bu projelere bir mani geldiği takdirde maalesef Galatasaray'ın bu borç yüküyle gelecekte başarılı olabileceğini düşünmüyorum."



"100. YILDA BAŞARI ARZULUYORUM"



"Hedeflerimizi 3 adımda ilerletmek istiyoruz. Birincisi barış ortamı, ikincisi mali bağımsızlık ve üçüncüsü sportif başarılar. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği cumhuriyetimizin 100. yılında, Galatasaray'ın en başarılı kulüp olmasını arzuluyorum."



"G.SARAY'IN EN BÜYÜK HASRETİ"



"Futbol branşı, Galatasaray'ın en büyük hasreti. Geçtiğimiz sezonki kötü dönemi unutturmak için bu sezon başarıya odaklandık. 13 oyuncuyu kadromuza kattık ve dünya çapında ses getiren transferlerdi bunlar."



"5.5 MİLYONA BU KADROYU KURDUK"



"Geçtiğimiz sezon bonservise 28 milyon euro harcanmış, bu sezon 26 milyon euro. Bunun 7 milyon eurosu 21 yaş altı oyunculara, yani yatırım maiyetinde. Yusuf Demir ve Ross ile uzun süreli sözleşmeler imzaladık. Yatırımı çıktığımız zaman 18 milyon euro civarı harcamamız var ve 12.5 milyon euro da bonservis gelirimiz var. Yani 5.5 milyon euro bütçe ile bu kadroyu kurduk."



"TRANSFERE KULP TAKMAYA ÇALIŞIYORLAR"



"Çok değerli futbolcumuz Icardi'nin transferine kulp takmaya çalışıyorlar. PSG ile yaptığımız anlaşma gereği oyuncuya 750 bin euro ödeyeceğiz. Eğer 20 gol atarsa 75 bin euro daha ödeme olacak. Ben daha önceki dönemimden dersler aldım. Galatasaray'ın her kuruşu çok değerli. Sadece bir Dries Mertens'e imza parası ödedik. Onun da bonservisi elindeydi. 1.2 milyon euro civarında bir imza parası ödedik. Bunun haricinde hiçbir futbolcuya imza parası ödemedik. Tüm anlaşmalarımız hukuk kuralları dahilindedir."



"BASKETBOL BÜTÇEMİZ 3 MİLYON DOLAR"



"Basketbolda hocamız Pistiolis, değerli oyuncumuz Dee Bost, milli oyuncumuz Sadık Kabaca ve kaptanımız Göksenin Köksal bizimle devam edecek. Oyuncumuz 3 milyon dolar ve Şampiyonlar Ligi'ni almayı hedefliyoruz. Bu sene basketbolda çok iddialıyız. Basketbolda aynı ligde mücadele ettiğimiz rakiplerimizin bütçesi bizim yaklaşık 5 katımız. Bizim birlikteliğimiz, Galatasaraylılığımız başarı için gerekli olan tek şey."



"ALTYAPI ÇOK ÖNEMLİ"



"Altyapı bizim için çok önemli. Hem futbolda hem de amatör branşlarda altyapımızdan çok faydalanacağız. Dünya yıldızı oyuncuları kadromuza kattık, şimdi sıra altyapımızdaki yıldız adaylarını bu dünya yıldızlarıyla harmanlamakta. Geçmişi düşünün; Hagi, Sneijder, Drogba gibi isimlerle oynamış kaç tane oyuncumuz Avrupa liglerine gitti. Cumhuriyetin 100. yılında en çok kupayı biz kazanmak istiyoruz. Bu yüzden de amatör branşlara çok önem veriyoruz. Çünkü en çok kupa orada."





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ