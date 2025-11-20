20 Kasım
Dursun Özbek'ten bahis soruşturması açıklaması!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, bahis soruşturmasıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. "Bilgi göndermeyen sitelerden oynayanlar ne olacak?" diyen başkan Özbek, verilen cezalara erteleme talebinde bulunacaklarını söyledi.

Dursun Özbek'ten bahis soruşturması açıklaması!
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, HT Spor ve Habertürk TV ortak yayınında bahis soruşturmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"GELEN BİLGİLER NASIL BİLGİLER?

Konu ile ilgili görüşlerini aktaran Özbek: "Yasal bahis olarak 6 bahis sitesi var. Federasyona gelen bilgiler sadece 2 bahis sitesinden kaynaklandırılmış bilgiler. Diğer 4 tanesinden gelmedi, bu çok vahim bir durum. Burada savcılığın soruşturması esastır. 6 bahis sitesinden sadece 2'sinin gönderdiği bilgiler nasıl bilgi? Deformasyona uğramış mı, manipülasyona uğramış mı? Kim biliyor?" dedi.


"BİLGİ GÖNDERMEYEN SİTELERDEN OYNAYANLAR NE OLACAK?"

Verilen cezalara erteleme talebinde bulunacaklarını söyleyen Özbek, "Erteleme talebimiz tabiki olacak. 1024 futbolcuya aynı anda ceza verildi, bazı takımlar bu yüzden maça çıkamayacak pozisyona geldi. Bugünden ceza aldılar, üzerine Galatasaray seviyesine bakınca Avrupa maçlarımız başladı. Önemli maçlara çıkacağız. 1024 futbolcunun hiçbirisini birbirinden ayırarak bu yorumu yapmıyorum. Hepsinin kendi takımlarının önemli futbolcusu olduğunu düşünüyorum. Bilgi göndermeyen sitelerden oynamış olanlar varsa ne olacak? 58 ay önce bu incelenseydi, Eren Elmalı ile ilgili ceza o gün tecelli edecekti." ifadelerini kullandı.

