06 Eylül
Letonya-Sırbistan
0-1
06 Eylül
Ermenistan-Portekiz
0-06'
06 Eylül
İngiltere-Andora
0-010'
06 Eylül
İrlanda-Macaristan
21:45
06 Eylül
Avusturya-Güney Kıbrıs
21:45
06 Eylül
San Marino-Bosna Hersek
21:45
06 Eylül
Nijerya-Ruanda
0-09'
06 Eylül
Estoril-Santa Clara
22:30
06 Eylül
Bolton Wanderers-AFC Wimbledon
3-0
06 Eylül
Doncaster Rovers-Bradford City
3-1
06 Eylül
Huddersfield -Peterborough
3-2
06 Eylül
Lincoln City-Wigan Athletic
2-2
06 Eylül
Plymouth Argyle-Stockport County
4-2
06 Eylül
Port Vale-Leyton Orient
2-3
06 Eylül
Reading-Northampton Town
0-0ERT
06 Eylül
Rotherham United-Exeter City
1-0
06 Eylül
Stevenage-Barnsley
0-0ERT
06 Eylül
Wycombe Wanderers-Mansfield Town
2-0
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

Dünya Motokros Şampiyonası'nda ilk gün yarışları sona erdi!

Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nda ilk gün yarışları tamamlandı.

06 Eylül 2025 18:15
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Dünya Motokros Şampiyonası'nda ilk gün yarışları sona erdi!
Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nda (MXGP Of Türkiye) ilk gün yarışları sona erdi.

Motor Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyon kapsamında Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP), Dünya Gençler Motokros Şampiyonası'nın (MX2) sıralama yarışları ve Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası (MXWOMEN) ile Avrupa Motokros Şampiyonası (EMX250) birinci ayak yarışları yapıldı.

Sezonun 6. etabı olan MXWOMEN'in Türkiye'deki 1. ayak yarışını, GASGAS'dan İspanyol Daniela Guillen birinci tamamladı. İtalyan Kiara Fontanesi ikinci olurken Yamaha'dan Hollandalı Lotte Van Drunen ise üçüncülüğü elde etti.


- EMX250'de şampiyon belli oldu

Avrupa Motokros Şampiyonası'nda (EMX250) ise son etabının 1. ayak yarışında Francisco Garcia birinci, Janis Martins Reisulis ikinci, Elias Escandell üçüncü oldu.

EMX250'te bugünkü yarışla 500 puana ulaşan Letonyalı sporcu Janis Martins Reisulis, şampiyonluğunu ilan etti.

Organizasyonda yarın MXGP ile MX2'nin 1. ayak yarışları ile 4 kategorinin final etapları yapılacak.

