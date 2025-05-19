New Orleans Pelicans'ın 2025 NBA Draft Piyangosu'nda Zion Williamson'ı temsilci olarak sahneye çıkarması, organizasyonun yıldız oyuncuyla yolları ayırmak istemediğinin en net göstergesi oldu.



The Stein Line'dan NBA muhabiri Marc Stein, Pelicans'ın yeni basketbol operasyonları başkanı Joe Dumars'ın, Williamson'ın takımın geleceğindeki yerini korumasını istediklerini belirttiğini aktardı. Sezonun sonuna yaklaşırken çıkan takas söylentilerine rağmen, Dumars yönetimi yıldız forvetle yeni bir sayfa açma niyetinde.



Williamson, 2022 yılında imzaladığı beş yıllık maksimum kontratın son üç yılına giriyor ve bu süreçte toplam 126.5 milyon dolar kazanacak. Ancak sözleşmedeki son üç yıl, oyuncunun sakatlık geçmişi nedeniyle çeşitli koruma maddeleri içeriyor. Bu maddeler, olası bir takas durumunda yeni takıma da taşınacak.



